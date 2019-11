Las claves de un país en transición

Finalmente Alberto Fernández fue electo presidente y afortunadamente no ocurrió ninguna de las calamidades que pronosticaron voceros oficiales: no hubo colapso en los mercados, tampoco salida de inversiones, ni una ola de argentinos agolpándose en las fronteras para escapar de un nuevo régimen kichnerista. Pamela David sigue viviendo en el país, Federico Pinedo no se tiró de ningún balcón y hasta ahora no hubo necesidad de sacar a Lilita Carrió de la Casa Rosada con los pies para adelante.

Lo que vino en cambio fue un escenario de menor conflictividad política y el inicio de una transición en calma, valores en extremo necesarios ante un contexto económico que hace agua por todos lados. En un gesto de madurez, ni bien conocidos los resultados provisorios, el presidente Macri convocó a su sucesor a una reunión que se realizó el lunes a la mañana en la que se trazaron los ejes para llegar al 10 de diciembre sin sobresaltos y sin repetir el papelón de 2015 cuando Cristina no apareció para entregarle la banda a su sucesor.

Con las elecciones se terminó el plan electoral “dólar para todos” que sostuvo el Gobierno a un costo de casi 2.700 millones de dólares de reservas del Central solo en la semana previa a los comicios y el cepo se instaló con más fuerza. La gestión que inició permitiendo compras mensuales por hasta dos millones de dólares, termina achicando ese límite a 200 dólares.

Los líderes del mundo saludaron al mandatario electo e incluso Donald Trump, que no escondía sus simpatías por Macri, se comunicó telefónicamente y comprometió su ayuda en la renegociación con el FMI a la que Alberto estará obligado. La excepción a la regla fue el presidente brasileño Jair Bolsonaro quien volvió a faltar el respeto, no solo a Fernández sino a todos los argentinos. Como si se tratara de un acto de gobierno, anunció que no saludaría al vecino presidente electo y consideró que el pueblo argentino “no supo votar”, lo que provocó que el Canciller Jorge Faurie enviara una carta al embajador brasileño en protesta por los dichos de Bolsonaro, pero no repudió sus dichos.

Al igual que en las PASO, el resultado electoral estuvo muy lejos de lo que presagiaban los encuestadores –que a esta altura deberían buscarse otro trabajo- y si bien Macri no logró la remontada que necesitaba para entrar al ballotage, sí consiguió un caudal de votos que lo ubica como líder natural de la oposición, puesto que hubiera quedado vacante si se repetían los 15 puntos de diferencia de las PASO o los 20 que anticipaban varias encuestas. Para pesar de Eugenia Vidal que en su acto de cierre de campaña presagiaba “ahora nosotros”, todo indica que no habrá macrismo sin Macri.

El futuro político del actual presidente dependerá en gran medida de la gestión de Alberto. En Argentina los líderes se purifican con los fracasos ajenos. Cuando el presente es malo se tiende a una visión indulgente del pasado, lo sabe Cristina que ya se prueba la ropa de vice. Pero si el conductor designado lleva a la nave por buen camino, el argentino olvida rápidamente, lo sabe Eduardo Duhalde que en los primeros seis meses del gobierno de Néstor pasó de ser el hombre que manejaba el poder real detrás del presidente a convertirse en un cadáver político.

Que Macri haya acortado la diferencia no quiere decir que Alberto haya ganado por poco. De hecho obtuvo más votos que en agosto y le sacó más de dos millones de sufragios de diferencia al segundo. La unidad del peronismo fue el arma más efectiva con la que contó para ganar las elecciones, pero lo que es bueno en términos electorales puede no serlo a la hora de gobernar.

A diferencia de Macri que llegó al poder montado a una alianza en la que estaba muy claro quién gobernaba (el PRO) y quienes hacían las veces de partenaires (los radicales), Alberto llega rodeado de dirigentes con ambiciones y armados propios a los que deberá marcarles la cancha con claridad si pretende gobernar en paz.

Entre otras cosas, deberá encontrar la manera de congeniar intereses entre el kirchnerismo con la Cámpora a la cabeza, que se atribuye haber aportado la base principal de los votos; Sergio Massa, que está convencido que sin él no ganaban; los intendentes del conurbano y los gobernadores de provincias que también aportaron cantidades significativas de votos (como Misiones que se anotó con más de 400 mil) y ahora esperan que Fernández cumpla su promesa de campaña de gobernar con los 24 gobernadores sentados a la “mesa de las decisiones”.

Las claves para llegar a diciembre

El plan de transición que diseñó el equipo económico del Gobierno con asistencia de un grupo de especialistas designado por el presidente electo apunta a objetivos bastante básicos pero no por ello fáciles de cumplir, lo que da una pauta de lo precario del contexto. Evitar una nueva devaluación sin prender fuego las reservas, mantener en la medida de lo posible los depósitos en dólares en los bancos y hacer lo posible para que la inflación no escale por encima de los parámetros escandalosamente altos de la actualidad, son las poco ambiciosas aspiraciones a las que deja lugar el lamentable estado de la economía.

El cepo recargado es la piedra fundamental del nuevo orden. Tanto desde el Central como desde el ministerio de Economía venían advirtiendo al presidente que la sangría de reservas para mantener a raya al dólar era insostenible y que resultaba necesario endurecer los límites a la compra de dólares si se quería evitar otra devaluación. La decisión se postergó por motivos electorales, finalmente Macri tuvo su remontada, pero a un costo de más de 9.000 millones de dólares que fueron vendidos por el Central desde las PASO hasta las elecciones -2.700 en la semana previa-.

La restricción a la compra de dólares acciona con la sutileza de un martillo sobre la demanda, lo que libera al Central de la costosa tarea de sacrificar reservas para evitar una devaluación. Pero en un contexto de alta inflación, el atraso cambiario es un efecto que no debería tardar mucho en hacerse presente.

El cierre de la ventanilla de salida de dólares también permite descomprimir el torniquete monetario, lo que permitió al Central iniciar esta semana con un progresivo desarme de las Leliqs y baja de las tasas de intereses. El efecto inmediato de estas medidas es que habrá más pesos en circulación, lo que debería impulsar al alicaído consumo, pero también podría recalentar a la inflación.

El stock de Leliq ya venía cayendo desde agosto, no por una decisión del Central sino porque los ahorristas huían de los plazos fijos hacia la seguridad del dólar dejando a los bancos sin pesos suficientes para renovar completamente sus Leliq. No todos los pesos retirados de los depósitos bancarios fueron al dólar, en buena medida gracias al cepo light instaurado después de las PASO, lo que provocó que la base monetaria creciera en 150 mil millones de pesos desde el primer día de septiembre a la fecha, lo que a su vez explica en parte la aceleración de la inflación.

Con la baja de tasas de interés se desincentivará aún más el ahorro en pesos, sin la posibilidad de ir al dólar legal se pueden esperar tres efectos: más consumo de bienes y servicios, suba de precios y aumento de la demanda en los mercados paralelos de dólares, lo que ampliaría la brecha entre la cotización oficial y sus distintas variables.

El aporte de Misiones

Con el apoyo de la renovación, Alberto Fernández ganó con casi el 58% de los votos en Misiones y le sacó una diferencia de 24 puntos a Mauricio Macri. Posadas fue la única ciudad de la provincia en la que ganó Juntos por el Cambio que a pesar de los cuatro años de mandato de Macri, le sigue costando sumar votos fuera de las capitales, salvo en las provincias centrales.

Gracias al efecto arrastre ejercido por la fórmula presidencial Fernández – Fernández, la elección de diputados nacionales la ganó la lista del Frente de Todos, encabezada por la actual diputada Cristina Brítez, lo que permitió que también ganara una banca el segundo de esa lista, el líder del PAyS, Héctor “Cacho” Bárbaro, quien recién había aceptado integrar ese frente horas antes del límite establecido para el cierre de las listas.

El voto presidencial también resultó decisivo para definir el segundo lugar, que quedó en manos de la lista de Juntos por el Cambio encabezada por Alfredo Schiavoni, que el 10 de diciembre también asumirá como diputado nacional misionero.

A pesar de haber salido a competir en una elección presidencial sin un candidato a presidente en su boleta, la renovación también sumó los votos necesarios para poner a un diputado en la Cámara baja de la Nación, lugar que ocupará el actual intendente de Leandro N. Alem, Diego Sartori.

Desde el partido gobernante en Misiones argumentan que para ellos lo más importante en este contexto no era el resultado electoral puntual del 27 de octubre sino mantener a Misiones afuera de la grieta que se profundizó durante la campaña y que desde la renovación ven como la principal responsable por el constante estado de crisis que atraviesa el país desde hace muchos años.

“Lo más claro es que la disputa no fue entre diputados sino entre presidentes. La renovación sacó votos de los dos lados en junio y ahora devolvió la generosidad para que la gente elija al presidente que quiera y que entren de todos los partidos: la Cámpora, el Pays, Cambiemos y la renovación. Un álgebra perfecta y la gente en paz”, resumieron desde ese partido.

Argumentan además que el histórico triunfo de junio que consagró a Oscar Herrera Ahuad como gobernador electo no hubiera tenido la magnitud que tuvo si el misionerismo se hubiera enrolado en cualquiera de los armados nacionales que competían por la presidencia. Haciendo análisis contrafáctico, consideran además que “colgarse” de la boleta alguno de los candidatos presidenciales tampoco les hubiera garantizado una victoria en las nacionales y citan los ejemplos de Entre Rios y Santa Fe, jurisdicciones en las que el peronismo ganó en las provinciales pero después perdió en las nacionales cuando compitió con la boleta larga del Frente de Todos.

Inversión paradigmática

La principal novedad en Posadas fue la apertura de un local de la cadena de hamburgueserías McDonald’s, líder mundial en el rubro. Más allá de la incidencia que pueda tener la llegada de una inversión de ese tipo a la capital provincial, que entre los efectos más inmediatos generó casi cien puestos de trabajo, la llegada de McDonald’s es un signo del crecimiento de Posadas como plaza comercial.

Antes de abrir un local, la empresa que administra la franquicia en Argentina somete a plaza a un pormenorizado análisis de mercado. Esa fue una de las claves que permitió a esta cadena extenderse con éxito prácticamente a todo el mundo.

Desde la llegada de McDonald’s al país, hace más de 30 años, hubo varios intentos de inversores locales por traer a la marca a Misiones, de hecho el empresario responsable del local que abrió esta semana llevaba más de siete años intentando convencer a los franquiciantes respecto de las bondades de Posadas como plaza comercial.

No es casualidad que la empresa de capitales norteamericanos se haya decidido ahora y que haya desembarcado con el combo completo: un local grande, con Auto Mc y con un play land elevado equipado con tecnología de punta.

A ningún analista que se enfoque en Argentina se le escapa que en Misiones la crisis no está golpeando al consumo del mismo modo que en el resto del país. Según un informe reciente elaborado por la consultora Politikon Chaco, en base a datos del INDEC, en agosto el consumo cayó 7,3% interanual en el promedio nacional y se contrajo mucho más en el NEA (14,4% en Corrientes, 9,4% en Formosa y 9% en Chaco ). A pesar de estar inserta en la región más pobre del país y con los índices más altos de caída del consumo, Misiones registró la segunda menor caída del consumo de todo el país: 2,7%, 4,6 puntos porcentuales por debajo el promedio nacional.

El mismo comportamiento se observa en meses anteriores, como consta en un reciente informe del IERAL NEA que consigna para Misiones una caída del consumo menor al promedio nacional y mucho menor a la de las demás provincias del NEA en el período que va de diciembre a julio últimos.

Lo que reflejan los números es el impacto real de la política de contención de la crisis nacional que viene llevando adelante el Gobierno provincial y que se instrumenta a través de herramientas como el Ahora Misiones en todas sus versiones, único del país en ofrecer la posibilidad de comprar en hasta 12 cuotas sin intereses y con un reintegro.