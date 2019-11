Denunciaron a Cristian U por abuso sexual

El denunciante se llama Ángel Cuello, conocido popularmente como Ángel Sesarin.

Cristian U, quien saltó a la fama por participar del reality Gran Hermano, fue denunciado por abuso sexual por un joven.

El denunciante se llama Ángel Cuello, conocido popularmente como Ángel Sesarin, acusa a Cristian U por abuso sexual simple. La causa está en manos del juez Alberto Baños del Juzgado Criminal N° 38.

En una entrevista que dio con El Show del Espectáculo, el programa de radio de Ulises Jaitt, el modelo contó: «Fue el viernes pasado en un boliche. Él estaba festejando su cumpleaños. Cuando estábamos en la puerta me decían que él estaba hablando y me apuntaba a mí con el celular. Cuando estábamos por entrar me dijo ‘hola rey, cómo estás’ y me tocó la pera. Ni mis amigos me tocan la cara».

«Yo estaba contento porque me había saludado, después le pedí una foto y ahí es donde me abraza tocándome. Después me toco la cola y me preguntó: ¿Eso come bien? El antes le venía dando like a mis fotos de Instagram. Me shockeó y me quedé al lado de mi amigo. Adentro él se acercó a una de las que estaba en mi grupo y no sé qué le dijo. Cuando estaba bailando me miraba a cada rato. En una de esas me acerco a él, se tocó su miembro y me dijo ‘mirá rey, esto es para vos’. Me suele suceder con gente del ambiente», explicó el joven.

«Tengo miedo a que me llegue a pasar algo o que en el boliche los amigos de él me quieran pegar. Es un tipo agresivo, violento», aseguró Cuello.

Fuente: Revista Pronto