Una mujer envió mensajes a su padre fallecido y recibió una sorprendente respuesta en el celular

El inesperado hecho ocurrió a cuatro años de la muerte del hombre. Los detalles de una historia tan curiosa como tierna.

Chastity Patterson tiene 23 años y vive en Arkansas, Estados Unidos. En el año 2015 falleció Jason Ligons, una persona muy cercana a su círculo íntimo, a quien ella considera su padre. Sin embargo, esta mujer conservó la costumbre de escribirle mensajes cada día al número telefónico que él usó en vida, contándole pormenores cotidianos, sus inconvenientes, sus logros y sus alegrías.

Un hecho sorpresivo ocurrió hace algunos días, a cuatro años de la muerte de Jason: Chastity recibió una respuesta proveniente de esa misma línea. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál es el detrás de escena de aquella comunicación, que en primera instancia podría parecer espectral?

Según cuenta New York Post, la réplica a los mensajes de la joven provino de Brad, que periódicamente recibía esas comunicaciones. La historia cobra un nuevo matiz al saber que ese hombre sufrió la muerte de su propia hija, en el año 2014.

El intercambio de mensajes

“Hola papá, soy yo. Mañana será nuevamente un día difícil”, escribió Chastity el día del cuarto aniversario de la muerte de quien considera su padre. Más adelante, en ese mismo mensaje, agregó: “Perdí a todos mis amigos y toqué fondo, pero encontré a alguien que vino a mi vida y me salvó. Estoy muy bien, estarías orgullosa de la mujer en la que me he convertido. ¡Sólo quería decir que te amo y que realmente te extraño!”.

Brad se animó a responder. “Hola cariño, no soy tu padre pero he estado recibiendo todos tus mensajes durante los últimos cuatro años. Espero sus mensajes matutinos y sus actualizaciones nocturnas. Hace años que quería enviarte un SMS, pero no quería romperte el corazón. Eres una mujer extraordinaria y desearía que mi hija se hubiera convertido en la mujer que eres. Lamento que tengas que pasar por esto, pero si lo mejora, ¡estoy muy orgulloso de ti!”, escribió. Y más adelante, en su texto, añade que los mensajes de Chastity le ayudaron a seguir viviendo.

La mujer de Arkansas publicó el intercambio en Facebook, donde acumula repercusiones y fue compartido miles de veces.

(TN)