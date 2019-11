Closs cuestionó a Bolsonaro por su postura contra Fernández y criticó a la Cancillería

El senador por Misiones dijo que lo único que hizo Argentina “fue elegir un presidente que a él no le gusta” y lamentó que el gobierno nacional no ponga límites.

El actual senador nacional por Misiones, Maurice Closs, cuestionó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien desde el lunes posterior a la victoria de Alberto Fernández en las elecciones generales argentinas, viene criticando el resultado electoral que privó a su amigo, Mauricio Macri, de obtener la reelección.

Represalia.

Acto hostil con el que un Estado responde a otro cuando se siente Agredido.

Bolsonaro dice que no tomará Represalias contra Argentina, que lo único que hizo fue elegir un Presidente que a él no le gusta.

Lamentable y más nuestra política exterior que no pone límites. — Maurice Closs (@mauricloss) November 1, 2019

Este viernes, Bolsonaro anunció que no vendrá a la asunción presidencial de Fernández el 10 de diciembre próximo y aclaró que “no tomará represalias” contra el país. Ese término, represalia, fue donde hizo hincapié Closs. “Represalia. Acto hostil con el que un Estado responde a otro cuando se siente Agredido. Bolsonaro dice que no tomará Represalias contra Argentina, que lo único que hizo fue elegir un Presidente que a él no le gusta”, escribió el también exgobernador de Misiones en su cuenta de Twitter (@mauricloss).

El senador aprovechó para criticar la postura del ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Macri por no protestar ante este tipo de ataques de Bolsonaro. “Lamentable y más nuestra política exterior que no pone límites”, finalizó el posteó de Closs.