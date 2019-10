Proyectan que la suba de combustible será escalonada y alcanzará hasta un 25%

Nicolás Brea empresario del sector energético no cree que la actualización de los precios –tras el descongelamiento anunciado por Energía– sea inmediato, sino gradual. Estimó un alza de entre 4% y 6% mensual.

Nicolás Brea – Red Ciudadana

Tras el anuncio de que Energía descongelará los precios de combustibles, se estima que a mediado s de noviembre podría incrementarse en un 20%. En ese sentido, Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos (CECHA), aseguró para Ámbito Financiero que “van a empezar con las actualizaciones de los precios”, aunque aclaró que serán aplicados en forma “escalonada y paulatina”. “De ninguna manera va a ser de un día para el otro. Van a ser porcentajes de aproximadamente un 4% cada uno hasta llegar a la actualización total”, agregó.

En Misiones, el empresario del sector, Nicolás Brea, señaló que cree que subirá a llegar a los precios equiparables de hasta un 25% pero cree que se dará de forma escalonada. “Estamos a dos semanas e irá aumentando en un 4% y 6% mensual, cosa de no afectar a l consumidor”. Precisó que a nivel mundial, la nafta vale US$ 1.10 y el diésel US$ 0.90, entonces se estima a 70 pesos la nafta en promedio.

Brea afirmó que congelar los precios no fue una opción acertada, sino que era mejor llevar las cosas al gradualismo y adaptarnos a cómo funciona la economía mundial. Afirmó que eso generó poca importación porque el diésel no se destila en el país y se importa. “Lo que destilan en Argentina es 80% nafta y 20% diésel”.

Señaló que el congelamiento se tomó de un día para otro, sin consulta y sin conocimiento. “Siempre dije que el Secretario de Energía actual no era la persona idónea para este cargo, porque venía del mundo financiero y saltar al energético, hay que tener un mínimo conocimiento”.

Cuando se le consultó por si el congelamiento ayudaba al bolsillo de la población, señaló que no es así, lo que hay que buscar es regular los precios para que las grandes empresas no generen abusos. “La medida no fue acertada”.

Cabe recordar que la suba en los combustibles se reflejará en un alza en los precios de alimentos, dado que es una herramienta clave para su transporte en todo el país.

