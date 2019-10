Realizarán el “Posadas Digital 19”, el mayor evento de comercio electrónico de la región…Inscribite aquí por Internet

La jornada de trabajo será el 28 de noviembre en el Centro de Convenciones y Eventos del Parque del Conocimiento, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, con el apoyo de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y el Gobierno de Misiones. Ingresá aquí e inscribite por Internet en Compras Misiones…Aprovechá las bonificaciones

Posadas Digital 19, tendrá como eje temático el e-commerce, con la presentación de casos de éxito y las mejores estrategias para hacer negocios a través de Internet.



Se desarrollarán contenidos referidos a la comunicación digital y las distintas herramientas que ayudaron a las empresas a superar sus fronteras y conquistar nuevos mercados.

En la presentación oficial de la jornada estuvieron presentes el Vicegobernador y Gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad y el integrante de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Nicolás Trevisán. Los mismos estuvieron acompañados por el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS) y Vicegobernador electo, Carlos Arce, los ministros de José María Arrúa (Turismo), Marcelo Pérez (de Gobierno), el coordinador del Polo Tic Misiones, Lucas Romero Spinelli, el intendente electo de la ciudad de Posadas, Leonardo Stelatto, la presidenta del Parque del Conocimiento, Claudia Noemí Gauto y Celia Kosachik, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones, entre otros.

En la presentación del evento Nicolás Trevisán explicó que luego de varias reuniones de trabajo y encuentros, se logró organizar el evento que busca sumar el desarrollo y la tecnología a los comercios misioneros y por ende generar más fuentes de trabajo. En ese sentido dijo que es crucial la sinergia entre el sector público y privado para sumarse a un nuevo desafío que es el comercio electrónico. No sólo para los negocios y ventas de los emprendimientos y empresas ya instaladas, sino también para la generación de oportunidades en la industria de la programación digital, la creación de plataformas de ventas y cientos de empleos derivados de la cadena.

En cuando a lo que se hará el 28 de noviembre desde las 13 horas dijo que además de la presentación de casos exitosos se contará con la participación de miembros de Google, Mercado Libre y otras reconocidas plataformas que trabajan con E- Commerce.

“Lo que nosotros vemos es una oportunidad para todos, comerciantes como emprendedores y Pymes de sumarse al tren. Es la oportunidad para que los que tienen productos puedan comercializarlos a través de Internet a espacios impensados. Es una oportunidad y trabajamos para capacitarnos en lo que se viene. También vendrá la gente que trabaja en las empresas conocidas como medios de pago, porque se trabaja de manera en conjunto”, dijo.

Nuevos mercados

Por su parte el Vicegobernador y Gobernador electo de Misiones, Oscar Herrera Ahuad indicó que en la búsqueda de nuevos mercados y de alternativas para sortear la crisis, se instruyó y comenzó a conocer lo que se plantea desde el e-commerce. “Cuando participamos con la gente de la CACE vimos que están en otras provincias como Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y nos veían a Misiones como un mercado duro. Pero de este lado tenemos una Cámara de Comercio proactiva, que trabaja, que tiene empuje. Nuestro desafío es contar con una sede del CACE en Misiones porque lo vemos como una oportunidad maravillosa para sumar al misionero a la vía digital”, aseguró.

A ello agregó que como todo lo desconocido muchas veces, las nuevas metodologías de venta, en este caso por internet, generan prejuicios, el trabajo por hacer es a través del conocimiento. “Hay que capacitarse para transformar esos prejuicios en una oportunidad. Para ver que las plataformas comerciales son seguras y se trabaja para que sean transparentes, donde el comprador tiene absoluta seguridad. Vamos hacia eso a dejar el billete y manejarnos de forma electrónica”, dijo.

Sobre el evento en particular explicó que sumado al apoyo y compromiso del gobierno misionero para que este tipo de modalidades de comercialización se desarrollen y generen más trabajo en Misiones, anunció que para el 28 de noviembre entregarán 100 becas. “Vamos a capacitarnos y vamos a ayudar a quienes lo necesiten. Para el evento vamos a otorgar 100 becas, 25 de las cuales se las daremos a la CAMEM quienes sabrán brindarle la oportunidad a quien consideren que pueden sumarse a la propuesta, 25 para el Ministerio de Acción Cooperativa de Misiones que sabe y atiende la realidad de tantos emprendedores, el Área de Agricultura Familiar porque sabemos que muchos colonos y productores venden sus productos por Facebook o redes y quizá no tengan las herramientas adecuadas, y finalmente dejaremos otros espacios para los emprendedores que no pueden pagar el curso y se acerquen porque consideran la utilidad de la herramienta”, añadió.



