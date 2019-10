La Montecarlo Soul se presenta en la Fiesta Retro con los éxitos de una época insuperable musicalmente

Este sábado, Flavio Bogado presenta otra edición de su aclamada Fiesta Retro. Una noche para bailar y disfrutar en tono en tono con una época musical que nunca perdió vigencia. Este es el séptimo año de las Fiestas Retro y en la de este sábado, tocará La Montecarlo Soul, una banda de amplia trayectoria que repasa todos los éxitos de esa época dorada. Las entradas se pueden comprar por internet haciendo click acá.

La bola de espejos se enciende, los pantalones anchos, cabellos rebeldes, la efervescencia de un mundo que vislumbra el fin de un milenio, todo con una canción de fondo que contagia ritmo al son de “Staying Alive”; los 80’ reviven y los almanaques parecieran volver 30 años atrás cada vez que la pista de La Aventura recibe a la Fiesta Retro.

Flavio Bogado se llena de flow. En la cabina y através del fiel sonido de los vinilos auténticos, mezcla los sonidos que empapan de nostalgia a los reyes del pernocte del siglo pasado, quienes el próximo sábado bailarán, pero no sólo con las genialidades del Pincha Discos, sino que además con la banda en vivo.

Se trata de los chicos de La Montecarlo Soul, la mítica banda posadeña que propone para este sábado un recorrido por los éxitos nacionales, internacionales y latinos de una generación musical inolvidable.

Rubén Dartois es el actual manager de la banda, hijo del legendario “Pancho” fundador de la Montecarlo Soul hace ya más de 63 años. Él contó que están “preparando un show muy lindo, distinto a todo lo que venimos haciendo”. Además adelantó que sonará Soda Stereo, Los Abuelos, Michael Jackson, Kool & the Gang, Bee Gees, entre otras.

Es que la música comprendida dentro del espectro Retro es amplia y abarcativa, ya que no se caracteriza por un sonido en particular, un estilo u origen geográfico, se trata más bien de un movimiento cultural que duró décadas. Hablar de lo Retro es hablar de una generación que vivió el apogeo musical de un periódo, que hasta ahora no fue superado en esos términos.

También por eso es que esta música trasciende generaciones y es eso lo que destacó Rubén Dartois. “En cada show nuestro vemos a jóvenes que realmente disfrutan de esta música y hasta se genera ese momento para compartir esa música que une a generaciones”. Concepto que Flavio Bogado destacó en oportunidades anteriores cuando le tocó hablar del público que va a las Fiestas Retro.

La Montecarlo Soul está integrada por Rubén Dartois (Manager) Diego Cavallero Vocalista y Saxo Alto, Fernando Gruber Guitarra y Coros, Matías Franco Bajista y Coros, Cristian Britos Baterista, Emmanuel Untersteiner Percusión, Sergio Leiva Trombón,Marcos Domanuch Teclados y Coros.

Los muchachos de la banda.

Los ocho músicos están preparados y con los instrumentos afinados para la presentación de este sábado. De seguro será una fiesta total, como lo fueron todas las ediciones anteriores de la Fiesta Retro.

DL / ep