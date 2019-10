Haene afirmó que el cepo cambiario no limita las compras en dólares con débito y crédito en el exterior

Desde la Confederación Económica de Misiones, su titular, Alejandro Haene afirmó que la medida sobre los límites en el cambio de divisas era necesaria, sin embargo sostuvo que no cree que en tan poco tiempo se vean cambios en la macroeconomía y que recién tendrán certidumbre a partir del 10 de diciembre fecha que asumirá el presidente electo Alberto Fernández.

Alejandro Haene. LT 17

El presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), Alejandro Haene, afirmó que las medidas anunciadas por el gobierno de Mauricio Macri sobre el cepo cambiario son positivas. “Creo que es una excelente noticia no solo para los empresarios sino para todos aquellos que tomamos decisiones. Recién estamos a 24 horas de conocer las cifras finales y esto creo que, por la época en la que estamos, la macroeconomía no se va a modificar sustancialmente porque haya un presidente electo”.

Explicó que para tomar las medidas de fondo, seguramente Fernández y su equipo se van a reunir para coordinarlo. “Hay un abanico muy importante entre los economistas que están cerca de Alberto Fernández, no es lo mismo el pensamiento de Mercedes Marcó del Pont, que ahora reaparece en la escena,que el pensamiento de Guillermo Nielsen son dos visiones diferentes de la economía. Cada uno en su ámbito habrá que ver qué rol y su puesto terminan ocupando, porque nombres son muchos”.

Señaló que la idea sería crear un super ministerio donde estén economía Hacienda, Empleo, Producción y agroindustria y en la medida que se determine qué tipo de organigrama termine delineando Alberto Fernández.

Cepo cambiario

Descartó que la medida perjudique a los turistas que viajan al exterio. “ ya está clara la norma y si usted va con una tarjeta de débito al Brasil y Paraguay eso se debita en dólares. El tener una cuenta en dólares para hacer las gestiones, es una opción de cada banco, sino sería una avalancha que el sistema financiero está en condiciones de la cantidad de personas que necesitan tener un ahorro en dólares. Para mí esta medida se debió tomar después de las PASO. A mí siempre me hizo mucho ruido esas colas donde las personas que prestaban su DNI para cambiar dinero”.

Aunque calificó de positiva, cuestionó el límite del cepo. “Esta medida no debería haber sido para 200 dólares. Si yo tengo una caja de ahorro con x miles de pesos y estoy bancarizado, es decir la plata la tengo en el banco, a esas personas no deberían ponerle una limitación siempre y cuando la mayoría de bancos cada seis meses van tomando un promedio para justificar cuántos dólares pueden comprar. Para mí es una falta de respeto”.

Haene recordó que los comerciantes pedían certidumbre, pero que hasta que no asuma Fernández “y se termine de ver cómo accionará con los tenedores de los bonos para ver cómo hacen, no sé si se va a llegar al extremo de entre los bancos y los jubilados, me quedo con los jubilados, también convengamos en algo, desde marzo del año pasado que la Argentina no tiene sistema financiero. Yo entiendo que eso fue lo peor que nos pudo haber pasado. No se puede convivir hoy con tasas del 100%”.

Agregó que las tasas para las Pymes deberían ser negativas. “Si la inflación es del 55% a las Pymes no deberían cobrarles más del 30% porque no es una cuestión simple de pagar las diferencias, porque son las pymes las que pagan las diferencias. Algo de resarcimiento debería haber porque si lo que se pretende es poner en marcha la maquinaria y poner a trabajar la industria, esta es toda una cadena y no es mágico- sería necesario.

“Debido a la caída del mercado interno y a las restricciones para exportar a un dólar no favorable los balances no son los mejores”, expresó. “Cuando uno va a un banco lo que hacen primero es revisar los balances, ¿cómo se hace para dar la vuelta? Tendemos que tener un poco de paciencia, pero también debería haber debe haber un poco de apertura del sistema financiero para que haya tasas buenas y pagables de pate del sector de las pymes”

SPM