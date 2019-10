El Gobierno de EEUU felicitó al presidente electo y dijo estar “listo para trabajar con Alberto Fernández”

El secretario de Estado, Mike Pompeo, felicitó al electo presidente. «Esperamos con interés dedicarnos a la seguridad regional y la prosperidad«, afirmó.

Como un primer acercamiento, el Gobierno de Donald Trump felicitó a Alberto Fernández por haber sido electo presidente de la Argentina y aseguró que está preparado para «abordar los intereses que comparten nuestros países».

A través de un comunicado en las redes sociales, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo: «Felicitamos a la Argentina por celebrar elecciones presidenciales exitosas. Estamos listos para trabajar con Alberto Fernández como el nuevo Presidente de la Argentina para abordar los intereses que comparten nuestros países«.

We look forward to continuing bilateral cooperation with the new president of Argentina, Alberto Fernandez @alferdez, based on our shared democratic values and interests. The longstanding U.S.-Argentina partnership has benefited both our nations.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 28, 2019