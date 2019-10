Bolsonaro nuevamente criticó a Alberto Fernández: «Nos preparamos para lo peor»

El presidente de Brasil indicó sin embargo que no “piensa romper las relaciones” bilaterales, pero espera que el mandatario electo continúe las políticas económicas de Mauricio Macri.

El presidente brasileño Jair Bolsonaro señaló hoy que se prepara “para lo peor” luego de que en la Argentina -principal socio comercial de Brasil- se impusiera la fórmula de oposición encabezada por Alberto Fernández, en las elecciones generales celebradas el último domingo. A su vez, el jefe de estado -de gira por Arabia Saudita– manifestó su esperanza de que la relación bilateral entre ambas naciones continúe como hasta ahora.

“Nos preparamos para lo peor. Lo que fue anunciado hasta el momento en el paquete económico del presidente electo, esa receta, ya la conocemos”, dijo Bolsonaro en declaraciones recogidas por el diario O Estado de Sao Paulo. “Como en parte (esa política) fue adoptada por Brasil en el pasado, no puede funcionar”, agregó.

Sin embargo, ante la consulta respecto a si evalúa suspender el diálogo con el futuro gobierno argentino, Bolsonaro aclaró que “no piensa romper relaciones”. “Quien está volviendo, en el caso de la Argentina, es la señora Cristina Kirchner, muy ligada a Dilma (Rousseff), Lula (Da Silva), (Evo) Morales y el fallecido Fidel Castro y (Nicolás) Maduro. Esa es nuestra preocupación”, enumeró.

“No pensamos en romper nada con Argentina, pero esperamos que del lado de la economía allá se continúen las mismas prácticas que (Mauricio) Macri, apertura, libertad económica, respeto por las cláusulas democráticas del Mercosur. Pero nos preparamos para lo peor”, dijo Bolsonaro en un tramo de la entrevista. Y especificó que conoce por qué el kirchnerismo retornó al poder en el país del sur latinoamericano: “Aquí creemos saber que Macri se equivocó”.

«Argentina eligió mal»

Ayer, un día después de que se conociera el nuevo escenario político en su país vecino, el brasileño ya había cuestionado el ascenso de Alberto Fernández al poder. “Argentina eligió mal”, dijo durante la gira que mantiene por Asia en busca de inversiones. “No pretendo felicitarlo. Ahora, no nos vamos a enfadar. Esperaremos para ver cuáles es su posición real en la política, porque va a asumir, va a analizar lo que está pasando y veremos qué línea tomará”, añadió desde Emiratos Árabes Unidos.

“Lo lamento. No tengo una bola de cristal, pero creo que Argentina eligió mal”, añadió el líder conservador, según reportó Globo.

En su discurso de victoria, Fernández envió la noche del domingo un reclamo por la liberación del ex presidente Lula da Silva, declaraciones rechazadas por Bolsonaro. Además, el líder peronista y el presidente brasileño tienen visiones diferentes sobre el acuerdo alcanzado entre el Mercosur y la Unión Europea.

Con respecto al bloque comercial, declaró: “No digo que vayamos a dejar el Mercosur, pero podemos unirnos a Paraguay. No sé qué va a pasar con Uruguay, vamos a ver qué va a pasar en las elecciones uruguayas, y decidimos que si Argentina afecta alguna cláusula del acuerdo o no. Si nos hiere, podemos alejar a Argentina. Esperamos que nada de esto sea necesario. Espero que Argentina no quiera cambiar de rumbo en la cuestión comercial”.

Eduardo, hijo del presidente de Brasil y diputado por San Pablo, también cuestionó al flamante mandatario. El legislador reprochó en Twitter al argentino su posición frente al ex mandatario detenido en territorio brasileño. “Aquellos del PT (Partido de los Trabajadores) que ustedes todavía no entienden cómo están libres, fueron para la Argentina a celebrar la elección del nuevo presidente allá. Además de ellos, Evo Morales y (Nicolás) Maduro también están festejando. El electo pidió por la libertad de Lula… ¿Ya conocen el futuro de la Argentina, no?”.

(Fuente: Infobae)