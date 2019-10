Afirman que cepo cambiario no afectará en gran medida al sector inmobiliario en la provincia

A diferencia de otras plazas como Buenos Aires y Córdoba, donde la mayoría de las transacciones están dolarizadas, en la tierra colorada el impacto del límite del cambio de divisas no será de gran magnitud porque está pesificada. Pablo Daviña, experto del sector afirmó que el próximo Gobierno deberá tener una política de reactivar el crédito hipotecario porque hay una demanda de viviendas insatisfecha y otro grupo de personas que han sido afectadas por la suba de las tasas de los créditos hipotecarios.

El licenciado en administración Pablo Daviña y especialista del sector afirmó que las medidas anunciadas por el Banco Central para limitar la compra de divisas, no impactarán fuertemente en el sector inmobiliario de la provincia porque las transacciones en la plaza misionera se realizan en moneda nacional.

“Deberíamos dividir el sector inmobiliario según la región, en el caso de la provincia de Misiones es un mercado pesificado, aunque hay excepciones de algunos inmuebles que están en dólares , pero la mayoría de las operaciones se valúan y se concretan en pesos, porque ante estas situaciones de imposibilidad de compra de divisas en plazas como Capital Federal y en grandes urbes como Córdoba, el mercado se retrae y no se concretan las operaciones, porque son mercados donde la operación se concreta en divisas físicas”.

Precisó que en la provincia impactaría en menor medida. “Tiene su incidencia desde el punto de vista que hay operaciones que se concretan o se marcan en dólares, pero son la minoría, por ejemplo, que la transacción este dolarizada depende un poco de la localización de los inmuebles, los propietarios, porque hay muchos titulares de inmueble que no residen en la provincia y necesitan la venta de su propiedad en otras divisas”. Señaló que en plazas grandes como Capital Federal hay operaciones en peso, pero son viviendas en construcción.

Daviña precisó que las personas ya no toman créditos para construir sus viviendas por las tasas de interés. “Creemos que el próximo Gobierno debería tener una política de reactivar el crédito hipotecario porque hay una demanda de viviendas insatisfecha y la gente requiere la compra de inmueble y una modificación de los que han tomado créditos y estimo que los ajustes iban a ser por salarios, deberían ser medidas para amortiguar el crédito que ha crecido mucho y que son a largo plazo y debería haber una política para enfrentarlo”.

Sostuvo que aquel que tomó créditos a tasa fija en pesos se ha beneficiado, sin embargo, recalcó que debería haber una política económica de ayuda a la población que se endeudó.

En otra línea, explicó que el inmueble es una reserva de valor y donde ante una situación inflacionaria donde la moneda no te guarda valor capitalizarte en propiedades te da cierto resguardo. “Quien hizo una inversión inmobiliaria quizá no tuvo la rentabilidad del plazo fijo, pero la inversión inmobiliaria sí es en el mediano plazo porque la inversión quizá no lo verás en uno o dos años, pero sí en cinco. El mercado inmobiliario no pierde su valor, al contrario, lo incrementa”.

Indicó que en su rubro alientan a las personas a que inviertan en el sector porque se mantiene y sigue siendo conveniente construir.

Oportunidades de casas y viviendas

Señaló que en la zona de Villa Cabello se pueden encontrar departamentos a 700 mil pesos o en la costanera a cinco millones, en relación a casas, según la zona y hay desde millón y medio para arriba.

“Hay un valor que viene de mandato social y familia que es tener la casa propia, Latinoamérica lo tiene bien desarrollado, lo otro es que la ciudad crece. Recordó que hace año San Martín y Tacuarí era lejos y hoy no. Hay zonas que no estaban desarrolladas y que se han desarrollado, los servicios y comunicaciones han mejorado y esto permite que vaya creciendo”.

