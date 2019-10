Ricardo Wellbach: «Se acabó la campaña y tiene que haber una cultura de encuentro»

Para el diputado nacional Ricardo Wellbach, con la culminación de las elecciones se inició una nueva etapa que requiere de un consenso entre las diversas posturas políticas y económicas del país. Afirmó que la victoria de Alberto Fernández demostró que un sector de la población había sido ignorado y que es importante que en las gestiones, todos participen “incluso los más débiles”. Sin embargo aclaró, que los resultados demostraron también que la población está dividida, al no haber una mayoría significativa. Por último deslizó que podría haber presencia de misioneros en el gabinete de Fernández.

Ricardo Wellbach. Red Ciudadana

Para el diputado nacional Ricardo Wellbach, en esta nueva etapa para el país, urge el diálogo entre las fuerzas políticas porque “no hay un ganador ni un perdedor”, sino que “debe ganar la gente”.

“En general es lo que esperábamos que ocurriera -victoria del Frente de Todos-, hay un cambio de gestión y de modelo que se viene y fundamentalmente porque las personas querían sentirse incluidas, hay muchos problemas económicos que no se han resuelto en los cuatro años, como la inflación que afectó los sueldos”.

Añadió que las tarifas dolarizadas y los ingresos en pesos, sumado a la inflación permanente y que fue creciendo e inversiones enfocadas en el aparato financiero y no al sector productivo hicieron que “todo el mundo esté endeudado”.

Para el político, todas esas medidas generaron esta crisis. “A partir de hoy se acabó la campaña y tiene que haber una cultura de encuentro. Acá en el país debemos dejar de lado todas las diferencias. No debe haber ganadores y perdedores, sino que debe ganar la gente”.

Recordó que no puede gobernar solo un sector en el país, sino que está visto que todos deben estar involucrados en la toma de decisiones, incluso los “débiles”. “Todos somos útiles, si hay cosas que afectan muchísimo al ser humano es ser ignorado o ser considerado inútil, pero en la política es peor. Hay mucho de no dejarle construir al otro, por ello con mucho respeto de las diferencias, hay que tenerlas en cuenta. El que gana una elección no tiene toda la sabiduría ni toda la fortaleza para saber todo y hacer todo”.

Precisó que la victoria del Frente de Todos ha sido importante pero las cifras demuestran que va a continuar la tendencia de que nadie tiene mayoría, “en el senado el gobierno que viene tendrá mayoría pero solo por un senador. Necesitás de construcción de acuerdos por el bien de todos”.

Recordó que Fernández prometió un gobierno federal y explicó que conversaron con el Frente de Todos para presentar algunas solicitudes desde el Frente Renovador. “Pedimos dos cosas fundamentales, la reivindicación económica histórica, que se reconozca la necesidad de ponernos en los primeros planos de la cuestión económica, que nos permita gestionar los problemas que tenemos y lo otro es que los gobernadores puedan gestionar la política y la resolución de la problemática de todo el país y no solamente de sus audiencias”.

Negó algún acuerdo que haya tenido la Renovación con Frente de Todos, sin embargo, no descartó una participación activa en el gabinete “la conformación del gabinete queda a manos de Alberto, pero entiendo que sí habrá gente de la provincia en su gabinete”.

Diputados

El diputado señaló que a diferencia del resto de país en Misiones tenían mayores expectativas respecto a los diputados, «pero Alberto estuvo casi en 60% y creo que una de las cosas positivas fue que mantuvimos los tres tercios, lo que no sucedió en el resto del país (…) Viene una etapa de aporte de ideas y acompañaremos al gobierno”

En relación a la boleta corta impulsada por el Frente Renovador y si fue exitosa o no señaló: “hay un rédito político de mantener una idea, no todo se cuantifica en votos, pero creo que hemos aprobado, hay otras provincias que en otras circunstancias no han podido mantener una identidad de espacio local. Nosotros somos un partido provincial que ha mantenido el sentido de independencia e identidad misionerista”.

Wellbach agregó que el voto de la Renovación ayudó a que Alberto haya obtenido esa cifra del 60% en Misiones. “Es difícil que una elección de diputados pueda ser más tenida en cuenta que una de presidentes”, dijo cuando fue consultado por la boleta corta.

SPM