En el día de su cumpleaños, se viralizó un audio que Juan Darthés le mandó a un amigo

En el día de su cumpleaños, el actor exhiliado se expresó a través de un audio de WhatsApp y sus palabras llamaron la atención.

Este 28 de octubre, Juan Darthés está cumpliendo años. Él está en Brasil, refugiado desde hace 11 meses. Y desde allá, decidió romper el silencio y enviarle un audio en WhatsApp a su amigo, el estilista Rubén Orlando.

Fue en «Pamela a la tarde» que publicaron las palabras del artista acusado en la justicia de haber violado a Thelma Fardin y abusado a otras mujeres del medio.

«Qué lindo, Rubén. Qué lindo escucharte y saber que estuviste acá y que saliste tan bien parado. Ojalá tengamos la misma suerte, que pronto esté allá», se escucha decir a Darthés.



«Como decís vos, las cosas se van acomodando. El tiempo hace eso… Me hace muy bien escuchar estos mensajes, me dan mucha polenta, mucha fuerza», suma el galán de telenovelas que hace dos semanas fue acusado por la fiscalía Nicaragua por violación a su ex compañera de elenco en «Patito feo».

En un último audio, antes de despedirse, Juan le agradece el saludo y hace énfasis en las declaraciones públicas que su amigo hizo sobre la denuncia: «Te mando un beso grande. Gracias de verdad por todo, por lo que hablaste antes y por este mensajito que me ayudó mucho. Un abrazo. Saludos a la familia, un abrazo enorme».

Recordemos que en junio, Darthés estuvo unos días en la Argentina para poder estar con sus hijos durante el Día del Padre; en dicha escapada aprovechó también para visitar a su mamá. «Vine a ver a la viejita que estaba muy mal y de paso quiero ver a los loquitos estos en el Día del Padre. Así que llamame que te quiero dar un abrazo», fue el audio que se viralizó a mediado de año.

Fuente: Los Andes