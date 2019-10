El temporal en Misiones dejó como resultado 45 familias afectadas, cortes de energía y voladuras de techos

Durante las elecciones presidenciales en gran parte del interior de la provincia, la tormenta se hizo sentir con voladuras de chapas, caída de árboles. Enrique Parra, Director de Protección Civil de Misiones, e informó sobre lo que dejó el temporal en el interior de la Provincia. En Campo Grande hubo 45 familias afectadas por el temporal, pero no se tuvo que lamentar ningún lesionado, además a raíz de la tormenta hubo varios daños materiales en las viviendas.

Enrique Parra – LT17

“Bastantes voladuras de chapas zinc, y sabemos que el granizo destruye el techo de cartón, también en 2 de mayo hablamos con el Intendente ayer y me iba pasar los relevamientos, no me paso todavía, pero también hay gente afectada”, comentó el Director de Protección Civil de Misiones.

Las localidades más afectadas en la provincia de misiones fueron Cerro Corá, Campo Grande y Eldorado, en el lugar trabajó ayer y continúan hoy personal de la policía de misiones y Protección Civil.

Granizo en Campo Grande.

“Hubo bastante caída de ramas con lo cual provocó la caída del tendido eléctrico, no son cosas que nosotros resolvamos, pero si son problemas que le genera a la gente”, señaló Parra.

A raíz de la caída del tendido eléctrico, se imposibilito tener acceso al servicio de luz, en varias localidades del interior, “anoche hasta ese momento no tenían luz”, e indicó que no hubo problemas sobre el proceso electoral en las escuelas por el corte de luz “creería que no hubo problemas con eso”.

Por otra parte, Parra aseguró que no se notificaron inconvenientes de mayor complejidad.