El presidente de Paraguay felicitó a Alberto Fernández y le pidió fortalecer los lazos entre los dos países

Mario Abdo Benítez, felicitó a través de Twitter al presidente electo de Argentina, luego de que algunos senadores de su país le reclamaran por su demora en hacer llegar el saludo.

Con un breve y diplomático tuit, acompañado de una misiva oficial, el mandatario paraguayo expresó su felicitación al futuro presidente argentino, esto tras horas de silencio y especulaciones.

Mis felicitaciones a @alferdez por su elección como próximo presidente argentino, en una ejemplar jornada democrática. Paraguay y Argentina comparten vínculos sólidos, seguiremos trabajando para fortalecer los lazos! pic.twitter.com/qOKmG8MJKZ — Marito Abdo (@MaritoAbdo) October 28, 2019

Relaciones

El senador Enrique Bacchetta, del oficialismo colorado, al igual que su colega de Patria Querida Rocío Vallejo, opinaron que el gobierno de Mario Abdo Benítez debe seguir manteniendo buenas relaciones con el de Argentina, que a partir de diciembre será dirigido por Alberto Fernández.

“Nosotros lo que tenemos que tratar es siempre tener muy buenas relaciones con nuestros vecinos. Nosotros tenemos que estar bien con Argentina y tenemos que estar bien con Brasil. Somos socios en dos hidroeléctricas muy importantes”, remarcó el senador Enrique Bacchetta (ANR, Añeteté).

“No importa los gobiernos que vengan. A lo mejor podemos tener más afinidad con algunos que otros, pero para eso está el diálogo, para eso están las instituciones, para eso están los tratados y, lógicamente. Eso hace que podamos tratarnos y nuestra convivencia sea pacífica y armónica”, agregó el senador colorado.

“Evidentemente, ellos (los kirchneristas) tienen posiciones más radicales, pero el diálogo es el que soluciona todos los problemas y estoy convencido y estoy seguro de que vamos a lograr tener un gran relacionamiento con ellos también, así como como en otros gobiernos. Acuérdense que tanto Nicanor (Duarte Frutos), tanto (Fernando) Lugo y tanto (Horacio) Cartes tuvieron relaciones con el kirchnerismo”, expresó.

El diario ABC Color, de Asunción, recordó que durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el Congreso aprobó la nota reversal que modifica el Anexo C del Tratado de Yacyretá, que establece las bases financieras y que fue firmada entre Horacio Cartes y Mauricio Macri.

El acuerdo fija la deuda de la hidroeléctrica con el Tesoro argentino en US$ 4.084 millones al 2015, con un plazo a 30 años y 10 años de gracia, como también establece el incremento del 20% en el pago por cesión de energía a favor de Paraguay y un abono de US$ 635 millones por el 80% del territorio inundado. Sin embargo, el Congreso argentino aún no ratificó el acuerdo.

“Tuvimos muchos beneficios con este gobierno de (Mauricio) Macri y creo que (…) en Yacyretá, en la EBY, tuvimos reivindicaciones importantes, reconocimientos importantes. Para mí, el acuerdo Cartes-Macri es positivo y se va a ver al final, porque es una cuestión que los montos nunca concordaban, nunca había un posición concreta Con esto se clarifica. Vamos a ver si el gobierno argentino, a través de los legisladores, con este nuevo cambio se ratifica o no se ratifica el acuerdo; si no, vamos a entrar otra vez a foja cero y ahí se van a dar cuenta lo difícil que es volver a tener un acuerdo como al que llegamos”, dijo el senador colorado.

“En cuanto a las negociaciones, dependerá mucho de nuestro presidente también ya sentarse a hablar con el nuevo presidente (de Argentina) en cuanto a Yacyretá, que es una materia pendiente. Aún tenemos ahí en discusión el famoso arreglo, lo que se había aprobado en su momento, que hubo un intento de dejar sin efecto”, dijo la senadora del Partido Patria Querida Rocío Vallejo.

“Sería bueno que nuestro Presidente también ya comience a hablar con el nuevo gobierno, ya que todo esto afecta mucho. Lo que pasa en los países limítrofes afecta directamente al Paraguay. Tenemos que estar atentos y, sobre todo, el presidente de la República ver todas las consecuencias económicas que ello pueda acarrear también a nuestro país, como un efecto positivo o negativo”, agregó la legisladora.

“Yo creo que todo hay que tomar también como una oportunidad; tal vez esto favorezca a las inversiones en Paraguay por parte de los capitales argentinos”, sostuvo también Vallejo.

Sobre las diferencias ideológicas frente al kirchnerismo, remarcó que Abdo Benítez debe tener una cintura política firme para poner por delante los intereses del Paraguay.

“Un buen presidente tiene que tener la capacidad de lidiar con cualquier tipo de pensamiento político, todo lo que sea mejor para el país. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y cuáles son las políticas también del nuevo presidente argentino en cuanto a eso. Vamos a verlo actuar y luego veremos cómo nos pueda afectar o no eso”, puntualizó.

