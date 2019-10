La actriz Soledad Fandiño cumplió con el sueño de la comunidad Itá Poty Mirí de Iguazú

La actriz compartió en sus redes sociales que los chicos de la comunidad que representaba ya disfrutan de su escuelita.

Soledad Fandiño fue una de las participantes del Bailando 2018 que más llamó la atención. Además de haber tenido unos cuantos cruces picantes con Laurita Fernández, la actriz fue una de las que más habló de su sueño, y hasta hizo un homenaje en una de sus coreografías.

Soledad representó a la comunidad Itá Poty Mirí de Iguazú, que necesitaba una escuela para sus chicos. A un año de haber hecho ese tributo que emocionó a todos, la actriz de ATAV contó que el sueño se cumplió.

«Esta fue nuestra primera foto 📸 nuestro primer encuentro y nuestro primer ensayo 🔝 Yo tenía inseguridades (muchas!) y miedo porque me enfrentaba a un nuevo desafío y a una nueva etapa en mi vida. Ellos, también tuvieron miedo, cuando me vieron bailar 😂 Desde ese día nos volvimos inseparables 🕺🏻💃🏻🕺🏻 Teníamos un objetivo en común, un sueño, que no era sólo nuestro, sino el de toda una comunidad 💫», comenzó.

«En Puerto Iguazu Misiones los chicos de la comunidad Itá Poty Mirí, soñaban con una escuela con paredes y con un techo que los protegiera de la lluvia y del calor ☀️ También necesitaban muchas cosas más que fuimos conociendo con el tiempo, como por ejemplo algo tan básico como el agua 💧 Este sueño se convirtió en nuestra lucha 💪🏽 y también la de mucha gente que se fue sumando solidariamente para apoyarnos y para ayudarlos a ellos 🙏», agregó.

La actriz compartió su alegría por haber cumplido el sueño: «Hoy, un año después, el sueño del Cacique Tani se hizo realidad ✨ los chicos disfrutan de su escuelita, y con esta noticia compruebo nuevamente, con gran felicidad, que los sueños se pueden lograr, sobre todo si los perseguimos en equipo 👊 con la ayuda de los demás y aunque suene cursi, tengo que escribirlo igual… poniéndole mucho amor, porque fue eso lo que nos unió y lo que nos acercó a tanta gente dispuesta a ayudar 🙌vGracias por acompañarnos a nosotros y a ellos y sobre todo por creer que era posible».





Fuente: Revista Pronto