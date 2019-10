El misionero Carlos Malarczuk correrá en la presentación del “Super Car X” con las “Leyendas del Rally” en Córdoba

Se volverá poner el buzo de piloto un gran campeón misionero y sudamericano, se trata de Carlos Malarczuk que correrá en la presentación de la categoría “Super Car X del CARX” junto con las “Leyendas del Rally” en Alta Gracia el 17 y 18 de noviembre próximo.

El actual presidente del Automóvil Club Misiones estará en este lanzamiento de la categoría bajo la modalidad Rally Cross que las autoridades nacionales pensaron en las leyendas del rally con nombres de trayectoria en el rally de la talla de Gabriel Raies, Gustavo Trelles, el “Gringo” Jorge Bescham, el tucumano Roberto Sánchez y Pedro Fadul y desde luego, Carlos Malarczuk.

El regreso de Carlos

La historia de grandes batallas en la especialidad del rally pasa por la figura de Carlos Malarczuk sin dudas con sus campeonatos sudamericanos y grandes competencias nacionales que lo avalan para estar en este grupo selecto y luego de la invitación por parte de las autoridades del CARX no dudo en ser parte, más teniendo en cuenta que estarán aquellos amigos rivales que transitaron tantas competencias en el Rally.

Malarczuk dejará por un momento el traje de dirigente para volver a acelerar como aquellos tiempos: “Yo no me subo a un auto de carrera desde el 2012, vamos a entrenar un poquito y entrenar hasta el día de la carrera” comentó el apostoleño en su primera impresión pensando en ponerse de la mejor forma posible a pesar que siempre está entrenando en la especialidad del Esquí Náutico.

Sobre que lo hizo aceptar la invitación: “La realidad es que me motivó porque lo que es el auto y es lo que siempre quise para el rally. Me motivó la idea y este proyecto. También importante es que no tenía una agenda cargada en lo dirigencial en ese fin de semana así que me viene redondito este regreso”.

En cuanto al llamado dijo: “Lo tomo como un gran honor, para divertirnos un poco y un desafío para subirnos nuevamente a un auto de carreras, subirme a un auto de 500 caballos que no es poca cosa, lo vamos a tomar con toda la responsabilidad del mundo porque son autos que valen mucho”.

Según se supo el proyecto del CARX también sería en un futuro forma una categoría con algunas fechas que sea compuesta con pilotos de esta índole

“Vamos a buscarle la vuelta para llegar de la mejor manera porque esta es una posibilidad de que la categoría junto con nosotros podamos organizar una modalidad de este perfil lo cual están analizando, ojala que salga todo bien”

La unidad que fuera presentada en carrera el Campeonato Argentino de Rally Cross – CARX, en Villa Carlos Paz en 2018 ante directivos de la CDA del ACA, Gustavo Trelles y miembros de la FIA por parte de Diego Levy, promotor de la categoría y quien les enseñó las características técnicas de «La Bestia«, tal como se denomina al flamante modelo.

Por su parte, el dirigente Diego Levy comentó sobre el Supercar «Nos llena de orgullo con Alejandro (su hermano) este proyecto que empezamos hace un año«, expresó.

«El auto testeándose en La Fortaleza, el taller de Oreste cuenta con motorización V8”.

El auto

Es un motor V8 5 litros. 500 Hp, 4×4 neumáticos Pirelli, Carrocería M-COM Special Developments, Chasis Javier Ciabattari, Motor Oreste Berta S.A, Caja y Transmisión SADEV, Suspensión EXTREME SHOCKS, Frenos BREMBO, Equipamiento MOMO ITALY.

Antecedentes Carlos Malarczuk

Carlos Malarczuk debutó en Apóstoles el año ´87(Fiat 128) y su primer triunfo fue en 1988 en Eldorado con R12.

Grandes logros sudamericanos

Fue campeón de Rally sudamericano en 4 oportunidades: el 1998 con Mitsubishi Evo IV en la N4 junto a Jorge Gonzalez, el 2000 Mirtsubishi Evo VI teniendo como navegante a Jorge Gonzalez. En el 2001 con Mitsubishi Evo VI y 2003 Mitsubishi VI con Hugo Tomás. En el 1999 obtuvo un subcampeonato con Ford Escort Cosworth.

Pero entre los logros que tiene también figuran los dos tercer lugar conseguidos en el Mundial compitiendo con un Fiat Regata en Clase 3 y Clase F2 que se desarrollaron en Argentina por los caminos de Tucumán en 1994 y 1995 en Córdoba

Campeón de Nacional de Súper prime

En cuanto al Rally Nacional, fue campeón argentino en 1995 con Peugeot 405 y el 3er lugar con Renault 18. Las dos oportunidades con equipo propio.

A nivel nacional es el piloto misionero que históricamente se destacó por ser el que más participaciones tiene con más de 50 carreras disputadas y 40 a nivel sudamericano.

El año 2004 sufrió un accidente Rally que se desarrolló por los caminos de La Pampa que era la cuarta del Campeonato Sudamericano y Argentino de la especialidad que dijo “basta”.

También tuvo la oportunidad de correr en TC2000 y el Top Race en su entonces.

Hace 8 años volvió en el Rally de Misiones que se corrió caminos de la zona Sur y este 17-18 de noviembre una oportunidad especial junto a sus grandes rivales que tuvo en su trayectoria que sin dudas lo disfrutará.