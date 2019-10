Sergio Acosta, creador de la serie #TLQMG: «Es el momento justo para hablar de diversidad, tolerancia y aceptación»

Sergio Acosta es el flamante creador de la serie misionera “Todo lo que me gusta”. La tira con enfoque LGBT+ se estrenó el sábado pasado y generó excelente aceptación, mayormente por parte del público joven. Luego de casi cuatro años de intenso trabajo, su además guionista visitó los estudios de Misiones Online TV para contar cómo fue vivir ese proceso. Hoy se estrenan los capítulos 3 y 4.

Algo me dice que si esto tiene muchos RT @CheNetflix lo sube a su plataforma 🤔 #TLQMG la primera Serie #LGBTQ de la Region #Nea #Argentina pic.twitter.com/HO9JrH6oYs — #TLQMG (@TLQMGok) October 14, 2019

El sábado 19 de octubre, por la pantalla de Canal 12, se transmitieron por primera vez los capítulos 1 y 2 de la serie de producción local “Todo lo que me gusta”. Hoy está previsto estrenar los siguientes dos capítulos, mientras que el sábado 2 de noviembre continuarán con los episodios 5 y 6, hasta culminar la tira el siguiente fin de semana –sábado 9– con los 7 y 8.

Sergio Acosta, el creador y guionista de esta producción misionera, aseguró que se siente orgulloso de haber concretado dicho proyecto. “Nos gusta mucho, estoy orgulloso de lo que hicimos. Es un producto de alta calidad técnica y narrativa. Vino en un momento justo para hablar de diversidad, tolerancia y aceptación”, manifestó. Hablando en plural, destacó en varias oportunidades que se trata de un sueño cumplido gracias a la dedicación de muchas personas y no solamente de un esfuerzo propio.

“Tenemos recursos y técnicas como para poder transmitir un mensaje o contar una historia interesante”, expresó. La idea de esta propuesta se gestó hace ya varios años atrás, pero por diversas cuestiones quedó cajoneada hasta que en 2016 vuelve a llamar de entre los apuntes de Acosta. “Era una idea buena y potente, viene a retratar un universo nuevo para muchos. Le permite al espectador sentir empatía e identificarse porque lleva tiempo empoderarse y acompañar los procesos”, indicó.

Acosta durante el lanzamiento de la serie en el Teatro de Prosa del Parque del Conocimiento, en Posadas.

TLQMG es la primera producción audiovisual local que hace hincapié en la temática LGBT+ y que, con ella, pretende derribar los prejuicios impuestos dentro de una sociedad machista y patriarcal. En ese aspecto, Acosta planteó que estamos viviendo un momento propicio para que la gente entienda de qué se trata la deconstrucción.

“Todo lo que nos enseñaron en los ‘80 y ‘90, cuando crecíamos, no estaba bueno. Atentaba contra la libertad de las demás personas. ¿Cómo podemos decir que nuestra forma de vida y nuestra creencia es la correcta y la del otro no? No hay que discriminar al otro, apartarlo de la sociedad y negarle derechos. Estamos repitiendo modelos afectivos que ya quedaron viejos”, sostuvo.

Es la primera serie misionera que aborda la temática de diversidad sexual.

“Hay que respetar y aceptar sin imponer. Estamos en un momento en el que no podemos permitirnos el bullying, la intolerancia y los crímenes por odio. Tenemos que dar un paso adelante como humanidad”, añadió. Ese es el sentido de la serie, explicó, que lo lleva a uno a preguntarse, ¿me gusta todo lo que me gusta o me gusta porque me lo impusieron?. “Es una lucha interna entre lo que uno quiere y lo que debe ser, lo que está impuesto. Entonces, ¿la libertad para cuándo?”, agregó.

Respecto a la calidad propia con la que se generó la tira, Acosta sostuvo que las grandes producciones también están acá -en relación a lo que manifestó uno de los actores en el mismo sentido- . “Somos una generación que quiere innovar y que está cansada de la representación estereotipada con la tierra colorada, las Cataratas y el chamamé. Y es cierto, somos eso pero no solamente eso. Por eso se produce un choque, lo que ahora hacemos sale de lo habitual y de la imagen simbólica de lo que es Misiones. Puede que moleste, pero hay una generación que está feliz con eso”, aseveró.

Milton Rosés y Esteban Masturini, actores principales de la serie.

TLQMG cuenta la historia de Daniel, un muchacho que sale por primera vez de la casa de sus padres e intenta, a duras penas, independizarse. En ese momento atraviesa una ruptura amorosa con quien fuera su novia y luego, en el trabajo, conoce a un nuevo integrante: Javier. Comienzan a llevarse muy bien y, para sorpresa de Daniel, todo desencadena en más que solo una amistad. A partir de allí, en medio de una crisis, se pone en busca de qué es lo que le gusta realmente.

La serie, de la productora SA CINE, contó con el apoyo del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y también del Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), además de aportes y recursos de Productora De La Tierra.

Por el momento la tira podrá ser vista únicamente en las fechas indicadas y sin repeticiones, pero su creador anticipó la posibilidad de una maratón, también por Canal 12, para todos aquellos que se perdieron algún capítulo. En el futuro, además, prevén alcanzar su llegada a la TV Pública y, porqué no, también Netflix si las condiciones lo permiten. La pregunta ahora es, ¿habrá segunda temporada?

