Posadas: concretaron obras de mejoramiento de calles terradas en los barrios San Marcos, Estepa y 12 de Octubre

El gobierno de la ciudad de Posadas llevó adelante obras de perfilado, compactación y relleno con tosca fina a lo largo de 1.200 metros en el barrio San Marcos. Las acciones se desarrollaron sobre las calles 65 y 67, desde la avenida Pueyrredón hasta Cabrera, para mejorar la circulación de vehículos.

Otro equipo de la Secretaría de Obras Públicas reparó la cabecera del puente situado sobre la avenida Independencia Argentina en el barrio Estepa. Los trabajos incluyeron labores de limpieza de suelo vegetal, perfilado, entoscado y compactación. El reacondicionamiento de la arteria permitirá optimizar el camino que conecta la zona con la avenida Tulo Llamosas.

Por otro lado, agentes municipales también efectuaron tareas de perfilado y mantenimiento en el barrio 12 de octubre. Las obras se extendieron sobre 400 metros de la calle Vasconcellos, en el tramo comprendido entre las avenidas Tambor de Tacuarí y Centenario.

“Es un trabajo que me beneficia mucho porque vivo por Tambor de Tacuarí y con el arreglo de la calle me va queda más cómodo utilizar ese camino para ir hacia Centenario sin tener que circular por las avenidas que suelen ser más transitadas. Es un beneficio no sólo para los que viven en la Chacra 151 sino para todos los residentes de las zonas lindantes”, destacó Rosa Duarte, vecina del barrio 12 de Octubre.

Desde la Municipalidad destacaron que este tipo de operativos se ejecutan diariamente en distintos puntos con personal, maquinaria y fondos propios de la ciudad siguiendo de un cronograma consensuado con los diferentes Centros de Integración Territorial (CIT) que tienen relevados los lugares que necesitan estas obras.