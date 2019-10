El 31 de octubre se estrena “Un Gauchito Gil”, la película sobre el mito

El film “Un Gauchito Gil”, producido por Carambola Cine (Corrientes), Pablo González Dadone y Productora de la Tierra (Misiones), se estrenará el próximo jueves 31 de octubre en los cines del país y hay una gran expectativa a raíz de que es una película que fue realizada íntegramente en la región, con actores y técnicos del NEA. Se trata de una producción que cuenta la historia de Héctor Soto (Celso Franco), un peón rural que atraviesa los Esteros del Iberá en busca de un niño que perdió en un accidente. Para hallarlo, deberá convertirse en el santo popular.

La película está protagonizada por el actor paraguayo Celso Franco, recordado por “7 Cajas” (2012); el formoseño Jorge Román, reconocido por su protagónico en la serie “Monzón”, de Disney, Space y Pampa Films, y por el largometraje “El Bonaerense” (2002), de Pablo Trapero. También actúa el correntino, “Chirola” Fernández y el misionero Cristian Salguero, que protagonizó “El Invierno” (2017), de Emiliano Torres. Tras su premiere mundial en el Festival Internacional de Cine de la India y su presentación en el Festival Oberá en Cortos, el largometraje recorrió durante octubre dos importantes festivales en Brasil y en África, como paso previo a su estreno comercial en los próximos días.

Uno de sus protagonistas, Jorge Román, quien interpreta al personaje de Quiróz, manifestó que “esperamos que haya una repercusión grande, que se apoye al cine argentino y sobre todo en este caso, al cine regional. Creo que ‘Un Gauchito Gil’ tiene algo que es hermoso, que es una mirada singular, porque no se queda con lo lineal, habitual o el cliché, sino que hay un cambio de foco de mirada en cuanto al entorno, el contexto y la historia misma”, observó. A su vez estimó que será una historia atrapante tanto para los que son devotos del Gauchito Gil, como para quienes conocen la historia y no son devotos, sin embargo son amantes del cine. “Me parece que viene bien este lanzamiento y creo que va a tener una buena aceptación del público. Estoy feliz y doy las gracias por haber participado en este trabajo, que fue esencialmente colectivo”, expresó el actor que también se destacó con su trabajo en la premiada película “Zama” (2017), de Lucrecia Martel.

El viaje del héroe

Asimismo, Román recordó cómo le llegó el proyecto a sus manos y contó que fue hace tres años atrás, de parte del director Joaquín Pedretti, “en primera instancia la historia respondía a rajatablas al Gauchito Gil y yo, entre otras cosas, no me veía en el proyecto, ni protagonizando la historia. Un tiempo después tuve la posibilidad de conocerlo al director, Joaquín Pedretti, y le plantee que si estaba en la historia me parecía que yo no tenía que ser Gauchito Gil, sino que podría haber sido un gaucho de los que estaban en la historia. Entonces a él le pareció interesante la propuesta y creó el personaje de Quiróz”, relató.

Además comentó que en ese proceso, “también la historia tuvo un viraje importante, porque pasó de ser la historia a rajatablas del santo popular a ser lo que el director explica como ‘el viaje del héroe’, un viaje más metafísico. Quiróz es una especie de chamán, de brujo, que lo guía al Gauchito Gil en ese viaje espiritual. Tiene ribetes, en algunos aspectos del Viejo Vizcacha (personaje de La Vuelta de Martín Fierro – 1879)”.



Otro aspecto no menor que atrapó a Román para participar del proyecto fue el hecho de trabajar con productores, técnicos y actores de la zona, de la Productora de la Tierra de Misiones, y de Carambola Cine de Corrientes. “Eso me pareció decisivo a la hora de apoyar este proyecto y hacer este recorrido. Ni que decir que el hecho transcurría en paisajes únicos como los Esteros del Iberá y los alrededores. Las jornadas de rodaje se dieron con luz natural y ahí está la magia de Guillermo Rovira, que en el resultado la estética es impecable”, remarcó.

El proyecto de “Un Gauchito Gil” fue ganador del 7° Concurso Federal de Largometraje del INCAA “Raymundo Gleyzer”, en 2014. Fue filmado en 2017 durante siete semanas en los alrededores de Caá Catí (Estancia Paso Laurel), Loreto (Estancia San Juan Poriajú) y en el paraje Carambola de Concepción del Yaguareté Corá, de la provincia de Corrientes. El proceso de edición se terminó en “La Granja Cine” y la mezcla de sonido en “ZUB Sonido” de Buenos Aires.

Fuente: IAAviM

(A.S)