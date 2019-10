Con la presencia del “Yaguareté Team”, arrancó el Mundial de Robótica en Dubái

Con la participación de jóvenes de más de 190 países del mundo, ayer por la tarde, se concretó el acto inaugural para la competencia internacional de Robótica en Dubai. Hoy comienzan las conformaciones de alianzas y jornadas de práctica y clasificación.

Con gran emoción y algarabía el team de la Escuela de Robótica fue parte del acto inaugural del First Global Challenge en la ciudad más impresionante del Emiratos Árabes Unidos. Con la presencia del Príncipe de Dubai Hamdan Rashid Al Maktoum, quien dio la bienvenida a todos los estudiantes que participan de la competencia.

Jóvenes de más de 190 países diferentes participaron del show de luces, proyecciones, música y show en vivo de Will I Am (ex cantante de Black Eyed Peas) en el acto de apertura del Mundial de Robótica. En ese contexto los integrantes de la selección Argentina de Robótica compuesta por Azul Silva, Magalí Duarte, Juan Beltrán, Alan Rodríguez y Cristian Silva, tuvieron la oportunidad de intercambiar experiencias con jóvenes de otros países que también participan del evento.

La primera jornada de la competencia se divide en dos instancias, por la mañana los jóvenes participan de partidos de práctica y por la tarde los partidos de clasificación. El seleccionado argentino conforma alianza con equipos de Guinea Ecuatorial, País en África Central y San Cristóbal y Nieves, País en el Caribe.

DL / CP