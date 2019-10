¿Cómo votarán los argentinos que viven en el exterior?

Los compatriotas que viven fuera del país pueden sufragar por correo postal o concurrir al consulado argentino correspondiente al país en que se encuentren.

A partir de este año, los 380.000 argentinos que viven en el exterior están habilitados para votar a través del correo postal. Además, pueden sufragar de la forma tradicional si van al consulado correspondiente y emitir el voto.

Los argentinos que viven afuera y estén inscritos en el Registro de Electores Residentes en el Exterior votan a través de una boleta única, informó Radio Mitre. Sin embargo, solo pueden votar para cargos nacionales. Es decir, presidente y legisladores nacionales correspondientes al distrito del último domicilio registrado en la Argentina.

Aquellos que estén empadronados como residentes en el exterior, el voto es optativo. De esta manera, si no votan no es necesario que justifiquen el no sufragio. Sin embargo, si la persona está de viaje o vive en el exterior pero no tiene un domicilio extranjero en el DNI, está obligado a votar igual. En el caso de que no lo haga, debe justificar su ausencia.

A partir de este año, se puede votar por correo postal. Pero para esa modalidad, había tiempo de registrarse hasta el 29 de julio. Este tipo de voto lo implementó este año el Poder Ejecutivo, con el objetivo de promover una mayor participación cívica de los argentinos en residentes en el exterior.

