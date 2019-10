Sartori marcó la importancia de alimentar al “Bloque Misionerista” en el Congreso y de votar a Alberto Fernández con la “boleta corta”

El candidato a diputado nacional por el Frente Renovador visitó Misiones Online y auguró el apoyo contundente de los misioneros en las elecciones presidenciales. Dijo que el respaldo de los ciudadanos que se dio de manera sólida el pasado 2 de junio hizo que Misiones se posicione de forma especial respecto a las demás provincias del país, y que eso llevó a que Alberto Fernández convoque para trabajar en forma conjunta con su equipo de trabajo al actual Vicegobernador y Gobernador electo, Oscar Herrera Ahuad. Sobre el voto con boleta corta, agradeció a la militancia como a los intendentes que desde las PASO hicieron docencia para convertir los votos anulados de esa oportunidad, en apoyos certeros el próximo domingo.

Diego Sartori, primer candidato diputado nacional por el Frente Renovador en Misiones habló de sus expectativas respeto a las elecciones presidenciales del próximo domingo en el país. Indicó que tras el apoyo contundente del electorado el pasado 2 de junio a la Renovación, esperan buenos resultados, sumado al plan de Gobierno del candidato a Presidente de la Nación del Frente de Todos, Alberto Fernández. Ponderó el hecho que sea el propio Fernández quien haya convocado al actual Vicegobernador y Gobernador electo, Oscar Herrera Ahuad, para trabajar en conjunto y la visión de un país federal donde la toma de decisiones sea a través de un consenso de las 24 jurisdicciones.

Sobre los resultados de las elecciones de junio, Sartori destacó que el apoyo masivo que obtuvo la renovación fue clave para distinguir a Misiones sobre las demás provincias del país, y que ello refuerza la importancia del “Bloque Misionerista” en el Congreso. Sobre las PASO, fue crítico al reconocer que no explicaron bien el mecanismo de corte de boletas, lo que derivó en “70 mil votos anulados”. “En este punto quiero agradecer a la militancia y a los intendentes que hicieron docencia para que este domingo todos esos votos nulos se conviertan en apoyo a la renovación. Anoche estuve en Alem en un encuentro de motos donde me contaban que en las PASO me habían votado. No sabían el mecanismo correcto. Ponían la boleta de Alberto y la nuestra”.

Respecto a las expectativas del electorado misionero, sostuvo que tras haber recorrido varias veces la provincia y haber charlado con la gente, sabe de su preocupación al no poder llegar a fin de mes, pero también aseguró que los misioneros saben que “la Renovación es un palenque en donde pueden recostarse”. Hizo referencia a las palabras del Gobernador Hugo Passalcqua en el aniversario de Eldorado, cuando dijo “el misionero en el momento de crisis no se achica, se arremanga y va para adelante”.

Sobre la decisión de la Renovación de apoyar a Alberto Fernández, indicó que conoce de su solvencia y conocimiento. Dijo que es un hombre preparado y capacitado para el cargo que se postula. Sobre todo, destacó su visión de país federal y su decisión de gobernar en conjunto con los 24 gobernadores.

En cuando a su experiencia, conocimiento y trayectoria tanto en el ámbito político como en su función pública, respecto a qué hacer con la economía, fue determinante en su visión de reactivarla. “Lo que se tiene que hacer es poner en marcha la economía, generar competitividad, reactivar el consumo y con ello generar nuevas fuentes de trabajo. Activar la oferta y la demanda”.

Al hablar de los desafíos para Misiones, dijo que en primer lugar lo que tienen que entender las demás provincias del país es que la tierra colorada por sus fronteras con otros países, tiene una realidad distinta. Entender lo que son las asimetrías y lo que representan en nuestra economía.

Finalmente, sobre los candidatos a diputados de la Renovación, quienes “seguirán defendiendo los derechos e intereses de los misioneros en el Congreso”, destacó la figura de Ivonne Aquino como la persona que en los últimos años trabajó por y para mejorar la calidad educativa sin perder un día de clases; a Néstor Pitana como embajador misionero con suma experiencia tras haber recorrido el mundo de la mano del deporte; y Graciela Leyes como referente indiscutida de los Derechos Humanos en nuestra sociedad.

GS