OTC arrancó en la Liga Argentina con el pie derecho y derrotó a Unión de Santa Fe

Oberá Tenis Club (OTC) logró comenzar con una victoria en La Liga Argentina, fue 76-68 ante Unión (Santa Fe). El goleador de la noche fue Rodrigo Sánchez con 25 en el local, en tanto que Marozzi aportó 18 en el “Tatengue”.

El juego comenzó adverso para el dueño de casa, que parecía ansioso y eso lo llevó a cometer muchas pérdidas y lanzamientos forzados. Esta situación fue aprovechada por Unión, que manejó los tiempos e hizo una diferencia de 6 puntos en el primer parcial que finalizó 14-20.

Los segundos diez minutos de juegos, el Celeste reaccionó sobre el final, Sánchez fue encontrando espacios en la zona pintada con la colaboración de Essengue, además de la frescura que también trajo desde el banco Gómez Quintero. En tanto que el equipo santafecino tenía en García y Marozzi a los anotadores que permitían a los visitantes continuar arriba del marcador pero con ventaja acotada de 33-35.

Tras el descanso largo, el equipo de Kuperman salió con otra actitud, defensiva en principio, evitando que el rival pueda tener lanzamientos cómodos. Asimismo, en ataque encontró puntos rápidos con Sánchez y Correa, apelando a la contra. Logró ponerse al frente en el marcador 50-40 –período en el que marcó 10 puntos de manera consecutiva– y no dejó más esa posición de ventaja. Por su parte, Unión no jugaba cómodo, la propuesta del local de correr no le favoreció y dejó espacios en defensa; el marcador indicaba 56-51.

El camerunés Essegue, flamante incorporación del «Celeste»

Los últimos diez minutos de juego, permitieron que OTC juegue más suelto, con la ventaja a favor pudo tener control del balón en las manos de Correa y Rodríguez Suppi. Essengue aportó lo suyo bajo el aro liberando espacios y Martín fue clave en la defensa para evitar que Unión pueda reaccionar. El “Tatengue” se puso a tiro, pero luego cometió errores, se cargó de faltas y dejó de ser eficaz en ataque. Por eso el marcador final fue 76-68.

OTC no jugó un gran partido, pero supo de a poco ir acomodando su sistema y desempeño para revertir el marcador y darle una alegría al público en el inicio de una nueva temporada.

Ahora el representante misionero tendrá una semana para preparar su siguiente presentación que será nuevamente de local, cuando reciba a Rosario Básquet el próximo miércoles 30 a partir de las 21hs.

DL / CP