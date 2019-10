«La universidad debe colaborar con propuestas de políticas públicas y sociales», manifestó investigadora de la UNaM

En el marco de la 5ta edición del Geofrontera, Norma Oviedo, investigadora de la UNaM y una de las organizadoras de la actividad, afirmó la importancia de entender las particularidades de las regiones fronterizas y los desafíos en materia educativa, comercial, entre otros; además de cómo resolver la problemática que, en muchos casos difiere del resto del país.

Hoy inició la 5 edición del Geofrontera que busca ser un espacio de difusión y debate sobre acciones específicas de regiones fronterizas. En ese sentido, Norma Oviedo, investigadora de la UNaM señaló que año a año el evento abre sus puertas y que en esta oportunidad se ha visto una asistencia considerable de estudiantes de grado.

“Es un evento internacional que comenzó en el 2011 en Brasil y cada dos años va rotando”. Explicó que desde sus inicios el evento reveló un enfoque más para investigadoras y que año a año estuvimos abriendo el espacio a la participación de becarios y estudiantes de postgrado y en esta edición tenemos la participación de estudiantes de grado”.

Señaló que hay más de 200 personas interesadas en conocer las diversas problemáticas de estos seminarios. el V Geofrontera se plantea como una continuidad de la “Iniciativa Geofronteras”, que se viene desarrollando desde el I Seminario (2011) con la participación de las Universidades de la región, desde sus Programas de Postgrado y de Investigación.

En esta edición del evento, los organizadores focalizan la observación en problemáticas y dinámicas de las relaciones en los espacios de frontera, a partir de un enfoque interdisciplinario. Desde esa perspectiva, se privilegia el intercambio de herramientas teóricas-metodológicas y se centraliza el análisis en clave regional y territorial, situando al objeto en una trama de relaciones transfronterizas, entendido como un territorio atravesado por relaciones de poder y configurado por múltiples experiencias, vivencias y percepciones que, constantemente reeditadas y actualizadas, movilizan y dinamizan múltiples ideas y sentidos acerca de los proyectos políticos de integración plasmados en las prácticas de la vida cotidiana.

“Justamente porque somos de frontera debemos empezar a pensar en la universidad como una academia y que somos sujetos sociales situados en este territorio y debemos devolver con nuestros conocimientos ciertas actividades y acciones que sitúen a los ciudadanos en una mejor posición”.

Señaló que la universidad debe colaborar con las propuestas para las políticas públicas y sociales.

Educación fronteriza

Recordó que durante una de las ponencias, se expuso sobre la problemática de la educación superior en un contexto de frontera.

“Este es un dilema para nosotros que cotidianamente la ha tenido no solo la universidad sino los distintos niveles educativos, qué hacemos con este sujeto o estudiante que por razones económicas pasa al puente o pasa el límite e ingresa a escuelas o universidades del otro lado que no se corresponden con sus países de origen. El título no siempre le sirve”

Señaló que analizaron durante una ponencia se presentó un caso donde en Brasil sí le aceptan el título, pero para Argentina y Paraguay eso no sucede así. “las leyes en la argentinas consideran los estados nacionales por sobre esta situaciones particulares que son las regiones de frontera donde nosotros como parte de esta población, en nuestras vidas cotidianas vivimos experiencias contextuadas en un territorio que es de pertenencia nuestra y no de los Estados Nacionales que se superponen e inscriben nuestras nacionalidades”, manifestó.

SPM