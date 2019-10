El insólito caso de una chica de Campo Ramón que “no existe” civilmente

Imagen ilustrativa

Carolina tiene 20 años, y desde los 16 nunca pudo votar, salir del país, obtener su título secundario e inclusive ni siquiera ingresar de visita a las Cataratas del Iguazú, el motivo: su Documento Nacional de Identidad tiene un ejemplar “mellizo”.

Carolina – FM Show

Carolina es de Campo Ramón y contó en una entrevista que en estas elecciones no podrá votar pese a ser argentina y reunir todas las condiciones necesarias para sufragar. El motivo es que desde que cumplió 16 años, nunca pudo renovar su DNI.

Campo Ramón es una localidad misionera que queda a pocos kilómetros de Oberá.

“Desde que tenía 16 años quise renovar el DNI, pero pero hasta ahora nunca lo pude hacer porque dicen que tengo un documento mellizo”, contó la joven que asegura estar exhausta de intentos por solucionar su situación civil.

Además dijo que su DNI mellizo –es decir con el mismo número– está en manos de una chica de Buenos Aires. Pero la joven no tiene más datos que eso y ante la falta de respuestas por parte del Registro de las Personas, desistió de encontrar una solución.

“Fui al Registro de las Personas acá en Oberá y ahí me dijeron que iban a hacer el reclamo, hace cuatro años, me dijeron que pase cada 15 días. Yo pasaba pero después me mandaron en Posadas pero me hacían lo mismo”, relató en la entrevista.

Ahora tiene en su poder solamente el DNI que le otorgaron cuando tenía 8 años, pero con el mismo no puede realizar ningún tipo de trámite, contó que “ni siquiera entrar a conocer las Cataratas del Iguazú, ni el título de 5to año, ni salir del país. Nada puedo hacer”

DL / EP