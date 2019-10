Desde la Cámara de Comercio de Posadas estiman un aumento del 20% en los precios luego de las elecciones

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Posadas, Carlos María Beigbeder explicó que los proveedores se están anticipando y que las listas de precios ya están viniendo con aumentos. “La condición que no está impuesta es que si el dólar no se mueve todo siga igual”, indicó.

Carlos María Beigbeder, presidente de la Cámara de Comercio es Industria de Posadas

Para Beigbeder no habrá nadie que pueda controlar a los industriales en la suba de precios “si no hubo ningún secretario de Comercio controlándolo antes menos lo van a hacer ahora. Lo que va a aumentar posiblemente todo si el dólar cambia después de las elecciones es un 20%”, indicó.

El funcionario explicó que la bolsa de valores siempre está más adelante que lo que sucede normalmente en el país y que actualmente venden el dólar a 80 pesos. Por ello los industriales quienes fabrican los productos que luego venden los comerciantes, toman un dólar alto para no modificar todo el tiempo los precios por si el dólar sube. Por ello actualmente consideran al dólar a $70.

Los comerciantes no cuentan con las mismas herramientas que los industriales, ya que estos últimos pueden achicar el producto, cambiar su matriz de costos. “El industrial argentino está ganando una cantidad de plata exagerada, no creo que haya empresa que no esté preparada para lo que viene. Todas están con un dólar alto y nos fijan los precios, no podemos hacer otra cosa. Ellos te dicen “si no te gusta no compres”, explicó Beigbeder y lamentó “no nos queda otro camino, o sigo trabajando por estos valores o no compro”.

En caso de que Fernández pida congelamiento de precio, Beigbeder consideró que el industrial podrá sostenerse como máximo 6 meses y después va a empezar a desabastecer de mercaderías.