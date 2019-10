Crimen del linyera: sólo uno de los tres acusados declaró ante el Juez

Sólo uno de los tres detenidos por el asesinato de Daniel Alejandro Soza (27) ocurrido el pasado domingo en la avenida Bustamante –entre Lavalle y Gomes Portiño– de Posadas, declaró esta mañana ante el juez de Instrucción 6, Ricardo Balor.

Se trata del Inocencio C. de nacionalidad paraguaya, quien conducía el remís que llevó a los sospechosos del crimen del lugar del hecho hasta inmediaciones del puente internacional San Roque González de Santa Cruz y que luego fueron detenidos. En tanto, el ex futbolista Ángel Clemente Rojas –principal sospechoso de haber apuñalado al joven indigente– y Romina V. pidieron un aplazamiento de 24 horas para prestar declaración.

Ambos acusados se abstuvieron de declarar a pedido de sus abogados, quienes pidieron «interiorizarse cabalmente» del caso que los involucran. Tanto Rojas como Romina V. concurrirán nuevamente este viernes ante el magistrado para la indagatoria.

Si bien no trascendió los pormenores de la declaración de Inocencio C., se supo que él mismo negó vinculación directa con el asesinato de Daniel Soza. En tanto que no perecería ser la misma situación de Ángel Rojas, quién tendría sobre sus espaldas la acusación de ser el autor material del crimen, mientras que Romina V. estaría bajo la figura como partícipe necesaria.

Está el momento y según las investigaciones, el móvil del asesinato de Daniel Soza habría sido una discusión o «rencilla del momento» entre conocidos, que horas antes estaban consumiendo alcohol y se presume que también algo de marihuana en la zona de la Chacra 32-33, donde ocurrió el fatal desenlace.

JAS