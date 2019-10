Chile: videos en redes sociales muestran la faceta más cruenta del estallido social

Las violentas escenas de la represión desatada para intentar terminar con los incidentes que mantienen en vilo a Chile desde hace una semana pusieron en alerta a las organizaciones defensoras de derechos humanos. Según informaron, acumulan denuncias sobre torturas, disparos contra civiles indefensos, detenciones ilegales, abusos y todo tipo de maltratos.

En un contexto de militarización de grandes ciudades, algo que no se veía desde la dictadura de Augusto Pinochet, fueron repetidas las imágenes de agentes de las fuerzas armadas y carabineros disparando contra manifestantes y dispersando movilizaciones con tanques.

Pero en las últimas horas se multiplicaron denuncias sobre supuestos actos ilegales que no fueron captados por cámaras de televisión o teléfonos celulares, al tiempo que en las redes sociales se instalaba la polémica acerca de la veracidad de imágenes sobre brutalidad policíaca que se viralizaron.

Esto ocurrió ayer en Concepción. Carabinero disparó a la pierna de un civil desarmado para reducirlo y detenerlo.



El ministro chileno de Justicia, Hernán Larraín, ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió a esta situación y advirtió que «todos los que tengan responsabilidades deberán sufrir las consecuencias si se constatan acciones delictivas«.

«Nos duele profundamente constatar la existencia de personas que han muerto o han recibido lesiones graves. Nuestro compromiso con la democracia es irrenunciable y es inseparable del respeto y protección de los derechos humanos y el funcionamiento del Estado de Derecho«, añadió.

La situación llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo autónomo pero financiado con fondos públicos, a presentar una queja por la falta de transparencia en la difusión de cifras oficiales sobre personas muertas, heridas o detenidas en el curso del estallido social.

#EstoPasaEnChile Urgente: Alexander Zabala, fue llevado por personal de metro y dos @Carabdechile a un lugar de la estación Universidad de Chile. Hoy 5 días despues de estas imágenes, ALEXANDER ZABALA, AÚN NO APARECE!!



Sergio Micco, director del Instituto, advirtió que «la acción policial y militar ha ido in crescendo» en los últimos días, «lo cual se refleja en los números de detenidos, heridos y muertos». Hasta este miércoles, el INDH tenía información confirmada sobre la muerte de cinco personas a causa de la acción de agentes del Estado, entre los 18 muertos desde que comenzó el conflicto.

Además, computaba 376 heridos (173 de ellos de bala) y 2138 detenidos, casi 250 de ellos niños o adolescentes. También registró «relatos de desnudamientos, torturas, disparos contra civiles, maltrato físico y verbal, golpes, y demora de la policía en conducir a las personas detenidas a la comisaría, manteniéndolas en las camionetas, con mala ventilación y hacinadas, durante horas«, según una declaración pública.

Un Carabinero me disparó un perdigón a la cara. Estaba a 10 metros. Con los brazos en alto. No había nadie atrás mío tirándole piedras. Me apuntó directo. Lo único que hice fue decirle que sus perdigones dejaban a gente ciega, y su respuesta fue intentar hacerme lo mismo a mí.

