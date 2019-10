“Son muy exigentes y estrictos, pero el trabajo fue muy gratificante”, dijo el agrimensor contratado por Guinness para medir el mural que es récord mundial en Posadas

Mariano Errecar es agrimensor en Misiones y además es Revisor de Cuentas de la Federación Argentina de Agrimensores. El pasado fin de semana vivió una hermosa experiencia profesional que quedará en la memoria, no sólo por validar el récord mundial logrado por los autores del mural con la superficie más grande del mundo dibujada a lápiz, sino por trabajar bajo las reglas de Guinness Worl Récord que tiene su sede en Londres.

“Tienen un protocolo que se debe cumplir al pie de la letra y son estrictos en todo. Fueron muy exigentes y hasta que no entregué el correspondiente informe de las medidas, tanto en metros como en pies, no validaron el récord”, dijo Mariano Errecar, quien agregó que “realmente me siento muy orgulloso. Fue muy emocionante y reconfortante realizar este trabajo”.

El récord mundial fue una alegría para Misiones y también para el país. Se trata de un mural situado en Posadas, creado por 55 artistas de toda Latinoamérica, quien fue reconocido como la superficie más larga dibujada a lápiz. Tiene 4.000 metros de largo y cinco metro de altura. Cuenta la historia de la región y trata de concienciar sobre la necesidad de concordia entre las culturas de Argentina y Paraguay. Los artistas han utilizado para su obra más de 1200 litros de pintura, 800 lápices y han trabajado durante un total de doce días.

Sin embargo, para convalidarlo había que medirlo de manera oficial. Aquí comenzó el trabajo del agrimensor.

“Me convocaron y tuve que enviar un Curriculum Vitae a Guinness Worl Récord, además de detallar qué instrumentos iba a usar para medir y cómo iba a realizar el trabajo, entre otros pedidos”, sostuvo Errecar, quien explicó que “querían un profesional independiente, que no tuviera nada que ver con el mural”.

La representante para Latinoamérica del Guinnes, Natalia Ramírez, estuvo el sábado en el lugar y presidió un estricto control del dibujo y de todos los detalles que se habían convenido para que sea récord.

“Trabajamos a contrarreloj, con una presión y una exigencia al máximo. A las 17 comenzamos y tenía que terminar el trabajo con el informe antes de las 19”, indicó el actual revisor de Cuentas de la Federación Argentina de Agrimensores (FADA).

Mientras sucedía esto, en un escenario montado para tal fin, se presentaron varias bandas y el cierre estuvo a cargo del reconocido cantante “Chango” Spasiuk.

“Arrancamos la medición con la veedora y le fuimos describiendo las tareas punto por punto. Le explicamos cada paso que hacíamos. Ellos son muy exigentes. No hay grises, pero cuando terminamos de medir, comenzó otra historia”, indicó.

“Querían el informe con la medición en metros y en pies en un papel, con todos los detalles poniendo además los instrumentos usados, además de otras características técnicas, pero tenía 40 minutos para entregarlo porque la intención era entregar la certificación en el escenario. No tuve otra alternativa que tomar la camioneta y dirigirme a mi oficina”, relató el agrimensor Errecar.

“Fue una odisea porque muchas calles estaban cortadas. Cuando llegué comencé a trabajar mientras me llamaban de todos lados. Con la representante para Latinoamérica del Guinnes estuve conectado todo el tiempo y me hizo las correcciones pertinentes porque todo tenía que ser aprobado en Londres”.

Finalmente, y tras varios minutos de tensión, el agrimensor tuvo el OK e imprimió el informe con las medidas, y otra vez en su camioneta, lo llevó al escenario esquivando los cortes de tránsito.

Cuando Natalia Ramírez, la veedora de Guinness Worl Récord, tuvo en sus manos el resultado de las mediciones, se paró el concierto de Spasiuk y se hizo formal la entrega de la certificación a los autores del mural.

“Fue muy gratificante trabajar con estas exigencias y con el tiempo al límite. También fue muy lindo que en el escenario se destacara nuestra labor, más allá de las correspondientes felicitaciones a los autores del récord”, finalizó Errecar.

En la mañana de este domingo desde el twitter oficial de los Récord Guiness se informó que, «oficialmente entregamos un título récord por el mural dibujado a lápiz más grande del mundo que logró medir 149,59 metros cuadrados» al mural que se emplaza en el Centro de Frontera en la Costanera acceso Sur de la ciudad de Posadas.

«Felicitaciones a la Entidad Binacional Yacyreta en Posadas, Misiones. Felicitaciones Argentina», remarcaron. El mural es un proyecto llevado adelante por más de medio centenar de artistas que integran el Movimiento Internacional de Muralistas (MIM) Italo Grassi.