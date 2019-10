Ivonne Aquino: “No es que la gente no quiere trabajar, no tienen dónde hacerlo”

En un encuentro realizado con vecinos productores y tareferos de Salto Encantado, la candidata a diputada nacional por el Frente Renovador, Ivonne Aquino dijo que “los misioneros tenemos el empuje y la fuerza del trabajo y vamos a ir al Congreso de la Nación a reclamar lo que nos corresponde”.Lamentó el impacto de la crisis económica en el sector laboral. En ese marco se comprometió a “hacer escuchar fuerte la voz de los productores, tareferos y de cada misionero en el Congreso de la Nación”.

La reunión se realizó en la terminal de Salto Encantado, donde estuvo acompañada por el intendente local, Eldor Hut y cada uno de los candidatos del Frente Renovador que se presentaron en las elecciones provinciales de junio. Allí se reunieron comerciantes, cooperativistas, productores, tareferos, empleados municipales, para escuchar y manifestar sus inquietudes a la candidata del Frente Renovador.

Aquino volvió a señalar la importancia de conformar un bloque fuerte en el Congreso para que el gobernador electo, Oscar Herrera Ahuad pueda conseguir recursos para los misioneros: “Pero además estaremos a disposición de los intendentes, para acompañarlos, representarlos y buscar los recursos para fortalecer el crecimiento de cada localidad de nuestra provincia”.

Aseguró que el área que más se resintió en estos casi cuatro años fue el trabajo: “Algunos dicen que la gente no quiere trabajar pero se equivocan, no hay trabajo”. A lo que agregó que “los misioneros tenemos el empuje, la garra, siempre nos perfeccionamos y tratamos de salir adelante ante cada uno de los inconvenientes que se nos presentan”.

“Soy un engranaje más de una gran máquina llamada misionerismo, en la que todos nos sentimos identificados con esa forma de ser y de vivir”, agregó al respecto y aseguró que “agradezco a todos los vecinos que me han contado sus sueños y expectativas con quienes me he comprometido a representarlos de la mejor manera”.