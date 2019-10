Hugo Passalacqua: “El país está sin rumbo, es un barco que está al garete”

El gobernador misionero consideró urgente un cambio en la conducción del gobierno nacional y se mostró convencido de que el hombre que mejor personifica ese cambio necesario es Alberto Fernández. Analizó que el esquema federal que propone el candidato del Frente de Todos resulta ventajoso para Misiones y consideró que los candidatos a diputados de la Renovación son los que mejor van a interpretar y defender el federalismo que impulsa Fernández, mejor incluso que los candidatos de la lista del Frente de Todos. Desde esa óptica, el mandatario misionero habló de “conveniencia mutua” al referirse al voto a Alberto Fernández y a la lista de diputados renovadora que encabeza Diego Sartori.

Para Hugo Passalacqua, en el contexto actual no se puede acusar al Gobierno nacional de transitar un rumbo equivocado porque lo que se percibe es que el país directamente no tiene un rumbo definido, “es un barco que está al garete”, definió el mandatario apelando a una metáfora de la náutica.

En entrevista con Misiones Online, el gobernador misionero advirtió que esa falta de rumbo tiene un costo social muy alto que se traduce en incremento de la pobreza, caída del consumo, pérdida de fuentes laborales y un sinfín de males que golpean con especial dureza a los sectores más humildes. “El trabajador no sabe si el mes que viene va a seguir teniendo empleo. Por minuto una familia pierde su trabajo en el país, solo por ese indicador el rumbo debería cambiar y la gente tiene el poder en sus manos con el voto”, consideró.

Puesto a elegir, Passalacqua no dudó en afirmar que el candidato a presidente que mejor defendería los intereses de los misioneros el Alberto Fernández, no porque tenga alguna predilección especial por la provincia sino porque plantea un proyecto federal que sería el más conveniente para la provincia. “Hable de lo que hable, Alberto siempre pregona el federalismo, lo dijo en todos lados: ‘voy a gobernar con los 24 gobernadores’, eso es música para quienes estamos en el interior más profundo”, destacó horas antes de participar junto a otros gobernadores de un multitudinario acto convocado por Alberto Fernández en Resistencia.

Resaltó además que la lista de diputados nacionales misioneros que mejor defenderá ese modelo federalista que pregona Fernández es la que está en la boleta corta de la renovación y desde esa óptica argumentó que esos diputados serán los que más fuerza le van a dar a la gestión de Alberto, incluso más que los candidatos que integran la lista del Frente de Todos.

“Además del voto a Fernández también estamos pidiendo el voto a boleta corta misionerista de la renovación, no por ganar como si fuera una cuestión deportiva sino porque entendemos que va a ser lo mejor para Alberto y para los misioneros. Es un gran complemento, suma la energía nacional con la energía provincial. Tiene más pimienta Alberto con el voto misionerista que con el del propio Frente de Todos. Que el apoyo venga de un partido del interior a él lo potencia mucho más que el apoyo que pudiera surgir del armado nacional”, razonó.

Más allá del apoyo que necesitará el próximo presidente para volver a encaminar al país en un rumbo que contemple la mejora de las condiciones de vida de la gente, Passalacqua pidió el voto a la lista renovadora al entender que “nuestros diputados responden a los intereses de los misioneros, a las necesidades de todos los días”, en contraposición a las listas de los otros dos frentes en competencia en Misiones que responden a armados nacionales. “Los están involucrados en algún esquema nacional por ahí terminan dedicando su tiempo a resolver un problema de los neuquinos, que no está mal también prestar atención a lo que ocurre en el as demás provincias, pero un diputado misioneros tiende que dedicar el 90% de su tiempo a resolver los problemas de acá. Y le vamos a hacer rendir cuentas a nuestros diputados por lo que hayan hecho por los misioneros”, afirmó.

Destacó además la buena relación que supieron cultivar el gobernador electo de la provincia, Oscar Herrera Ahuad y el candidato del Frente de Todos. “Vamos a tener un gran gobernador con Oscar que tiene muchas virtudes: contracción al trabajo, sencillez, sensibilidad, inteligencia y que además se hizo muy amigo de Alberto y eso va a ser muy importante, a mí me tocó gobernador con un presidente de un color político distinto y con una idea muy distinta de cuál debía ser el rol del Estado”, dijo.

Tengo la certeza de que los números se van a repetir, punto más punto menos. Vamos a tener un nuevo presidente al que no podemos presionar con ansiedad porque la gente tiene necesidades urgentes para pagar la luz, llenar la heladera conseguir trabajo, la cosa no está fácil. No esperemos que a la semana de asumir esté todo bien, hay una deuda muy grande por pagar.

Los números en orden

Passalacqua resaltó que gracias a la disciplina fiscal que supo cultivar el gobierno de la renovación en sus distintas administraciones, hoy Misiones es una de las pocas provincias que consigue pagar los sueldos en término y además lo hace sin necesidad de tomar deuda, sin renunciar a invertir en obra pública y dándose el lujo de sostener el consumo con programas de crédito y ayudar financieramente a cooperativas que dan trabajo a mucha gente.

“21 de 25 provincias están en situación delicada, algunos tomando créditos para pagar créditos anteriores. Su foco está puesto en cómo saldar sus deudas y pagar sueldos. Es imposible tener políticas proactivas así”, afirmó antes de remarcar que Misiones es una de las pocas provincias en las que no hay incertidumbre respecto al pago de sueldos, lo que genera certidumbre y alimenta lo que llamó una “economía de confianza”: “todos los meses pagamos regularmente más de 2.500 millones de pesos en sueldos, es dinero que va directamente a la actividad privada, al zapatero, al verdulero, carnicero, al chapista. El efector público gasta ese dinero y genera una ‘economía de confianza’. Si no puede llegar a fin de mes, le dice al verdulero ‘cobro mañana y te pago’, el verdulero sabe que ese empleado va a cobrar mañana, porque hay confianza entonces la rueda no para”, graficó.

Enfatizó que la provincia consiguió además compensar con fondos propios el progresivo retiro de la Nación de inversiones de alto impacto social. “Tuvimos que hacernos cargo de ausencias que tuvo Nación como la tarifa social de energía, mucho en salud, en compra de remedios, el programa Remediar, el subsidio interzafra, pero lo más angustiante es el tema de la salud”, dijo.

Recordó que además se instrumentaron programas orientados a sostener el consumo que cayó en picada en todo el país de la mano de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo del los salarios y de dar una respuesta a la necesidad de financiamiento de muchos sectores de la economía ante la imposibilidad de recurrir al financiamiento bancario cuyas tasas de intereses superaron cualquier límite imaginable. “El Fondo de Crédito, los programas Ahora, financiamiento a cooperativas, estiran el dinero de la gente”, enfatizó.

Remarcó que la solvencia que muestra Misiones en un contexto en el que solo cuatro provincias consiguen pagar los sueldos en término resulta una prueba de la efectividad de la política fiscal que impulsa la renovación desde hace más de una década y media. “Hoy se terminó la discusión respecto a la política fiscal de Misiones. Quedó demostrado que gracias a esa política hoy Misiones está mucho mejor que la mayoría de las provincias. No hemos convertido a la provincia en una bolsa de trabajo, tampoco dejamos a nadie en la calle, somos solventes. La obra pública no es la de hace unos años, pero no la paramos y eso le da trabajo a 50 mil familias”, señaló.

JRC