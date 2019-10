Cristina Gembarowski y un repaso por la historia musical y cultural de la bandura, instrumento típico de Ucrania

La cantante, instrumentista, bandurista y profesora de música visitó Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones, para resaltar su trabajo y aporte a la cultura local.

Cristina Gembrarowski es reconocida por ser intérprete de la bandura, un instrumento ucraniano de cuerda pulsada. Combina los elementos de la caja de la cítara y el laúd, así como el predecesor del laúd de estilo barroco: la kobza.

Se caracteriza por ser instrumento atractivo e interesante, no es habitual verlo en Argentina, pero sí tiene que ver con la inmigración de la colectividad ucraniana, ya que es instrumento que se utiliza mucho en ese país, parte de Rusia y otros países de Europa.

“Desde los 7 años estudio música, empecé con profesorado de piano, teoría y solfeo, hice otras carreras como biología y otras que tienen que ver con la docencia, y la música nunca me dejó, Fue parte mía siempre. Participé en coros, en distintas agrupaciones y por distintos lugares del país. Estuve por Buenos Aires, Corrientes, Formosa, Córdoba. Misiones es mi lugar, nací en Apóstoles. Viajé mucho como cantante, me apasiona la música desde siempre y cantar también, distintos estilos, pero el tango es el que más me gusta. La bandura vino acompañándome desde los 9 años”, comentó Cristina Gembarowski.

La pasión por la música y la descendencia ucraniana: los caminos hacia la bandura

“Mi abuela vino de Ucrania, era de la primera llegada de los colonos a Apóstoles, a Misiones. Tengo un tío sacerdote quien fue el que me regaló mi primera Bandura importada desde ese país”.

Sobre el origen del instrumento y la cantidad de cuerdas explicó: “Tiene particularidades muy interesantes. La historia, si bien ya está bien fundamentada y se sabe de dónde viene y todo, la bandura es el alma del pueblo ucraniano. Se considera uno de los instrumentos más típicos, hay otros instrumentos pero este es el más representativo”.

“Comenzó como ésta un poco más chica, viene del Laúd y la Kobza que son instrumentos mucho más chiquitos, mucho menos cuerdas, y se fueron agregando de 6 a 12, de 30 y se convirtió en una de 55 cuerdas. Cuerdas de acero y cuerdas entorchadas que dan distinta sonoridad. Tiene distintas afinaciones y así es como fue evolucionando. Al comienzo la bandura era un instrumento diatónico, solamente tenía las notas Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Sí. No tenía alteraciones, después con el tiempo se fueron agregando otras sonoridades para darle otra importancia a las obras que se realizaban”.

Al comienzo la bandura la tocaban los Kobzares, que eran trovadores errantes que llevaban historias, contaban lo que pasaba de un pueblo en otro, también por ese motivo fueron perseguidos muchos de los banduristas, ya que no convenía que contaran lo que estaba pasando.

Con la bandura se pueden interpretar polkas, música típica de Ucrania y música clásica.

Cabe destacar que Cristina fue fundadora de la academia de música “TodoxArte” en Apóstoles. Enseña a ejecutar instrumentos de cuerda, vientos y percusión. Además, lenguaje musical y canto.

AVD