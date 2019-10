Aumentó el número de misioneros que solicitan préstamos personales

Las casas de créditos personales manifestaron que la demanda es mayor en épocas de recesión económica y que contra lo que se cree, las tasas de morosidad no aumentaron significativamente y en algunos casos se han reducido porque los posadeños buscan conservar un buen historial crediticio que les permita acceder a préstamos en el futuro, sin embargo algunas prestadoras señalaron que han delimitado los préstamos solo a clientes conocidos.

Desde las financieras en Posadas informaron que las solicitudes de crédito aumentaron de la mano de la crisis económica. Sin embargo, no todas las personas pueden acceder a estos préstamos porque las entidades han optado, en algunos casos, a limitar el otorgamiento de crédito a clientes conocidos y endurecieron los requisitos. Y es que la suba de los precios- que a nivel nacional representó el 5,9%- también las ha afectado, ocasionando que muchas de estas entidades cierren sus puertas como es el caso de Provencred en calle San Lorenzo, cuyos trabajadores informaron que están pronto a cerrar y un anuncio de “créditos suspendidos” se aprecia en la entrada del establecimiento.

Otras manifestaron que no han podido sortear el impacto de las altas tasas impuestas por los bancos que hacen que la entrega de crédito a personas naturales no sea tan rentable. Ese es el caso de la prestadora Corefin. Según su gerente Walter Condes, las altas tasas de los bancos hace difícil que ellos puedan brindar créditos con tasas rentables para sus clientes. Esto hace que tengan que endurecer los trámites y enfocarse en clientes buenos, es decir personas que se han mantenido puntuales en sus pagos.

Un caso disímil ha sido el de las prestadoras no dependientes de entidades bancarias, al tener autonomía y generar sus propios sistemas de cobro y financiamiento, han logrado sortear los efectos de la crisis.

“En los últimos meses se han acercado más clientes, sin embargo en julio y junio, las personas no se acercaban a sacar más créditos”, señaló Daniel Villalba, representante de Credil en Posadas, explicando que no son ajenos al clima económico que afecta al país.

“Al ser una financiera privada y no depender un banco, podemos ser autónomos (…) nosotros manejamos nuestro capital propio”. Precisó que cada tres o cuatro años se ajustan los intereses, pero que no han modificado estos por una mera cuestión especulativa.

Coincidió Rodolfo Romero de Crédito Azteca, quién expresó que desde hace varios se mantiene la tasa de interés de sus préstamos y han logrado sostener la oferta de crédito y controlar la morosidad.

“Se ha sabido mantener a pesar de la situación social y económica y no nos estamos fundiendo”. Precisó que en su caso tienen un sistema no dependiente de un banco lo que las hace autosostenibles. No obstante, precisó que están tomando sus precauciones al momento de la entrega de un préstamo como la negación a aquellos con planes sociales, específicamente nuevos clientes.

Algunas financieras están optando por dejar de entregar créditos hasta tanto se disipe la incertidumbre política.

¿Morosidad en aumento?

Contra lo que se cree, en tiempos de crisis, las tasas de morosidad no aumentaron, según las empresas que conversaron con Misiones Online.

“Ahora está controlada, respecto a meses anteriores, cuando subió bastante, con un interés en morosidad de 6 y 7% de seguro”, expresó Villaba.

Romero, por su parte, ya lo había manifestado, que han logrado mantener y mejorar el pago de las tasas entre sus clientes.