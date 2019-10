Pampita habló sobre la denuncia contra Axel: «Me pongo del lado de la víctima»

La modelo opinó sobre la acusación de abuso contra el cantante y respaldó a la denunciante.

La denuncia de abuso contra el cantante Axel sigue generando repercusiones. Tras la difusión de la noticia, los famosos empezaron a opinar del tema. Hace unos días, Lali Espósito respaldó a la denunciante, y ahora hizo lo mismo la modelo Pampita.

«Yo vi muchos comentarios de las fanáticas de Axel, diciendo ‘se quiere hacer famosa, ¿por qué lo dice ahora?’. Esto lo decimos desde principio de año: las víctimas no dicen que fueron acosadas o violadas en el momento, muchas no lo dicen nunca en sus vidas y muchas lo dicen cuando son adultas. Causa mucha culpa, mucha vergüenza. Uno no quiere ser estigmatizado en el lugar en donde vive», aseguró la conductora en su programa al hablar sobre la denuncia contra Axel.

«Hay que entender a la víctima. Yo entiendo el cariño que le tienen a Axel como artista, no estamos diciendo que sea culpable, pero si se inicia este proceso, yo me voy a poner del lado de la víctima. Además, la chica no quiere ser famosa y está en todo su derecho a decir todo lo que le pasó. Seamos más compañeras entre las mujeres, por más fanatismos que tengamos con alguien que está en el medio y es muy exitoso, pongámonos en el lugar de la mujer, de mujer a mujer. Me parece que tenemos que empatizar con eso», agregó la modelo.

La semana pasada, una joven denunció al cantante Axel de abuso sexual simple en Río Negro por un hecho ocurrido en 2017. Hasta el momento, Axel no habló del tema y decidió cancelar un show que tenía en Córdoba el fin de semana pasado.

Fuente: Telefe Noticias