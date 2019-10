¿Cómo invertir en tu marca con bajo presupuesto? Acciones que debes implementar si queres potenciar tu marca

Cuando hablamos de marca, no nos referimos solamente al logo, que es tan sólo una pequeña parte (aunque indispensable), en todo el universo de marca. La marca lo es todo, es el principal activo de la empresa, y por eso invertir en ella es primordial.

Invertir en tu marca no se trata de esperar el momento ideal hasta tener los ingresos económicos que te permitan hacerlo, sino de buscar de manera creativa y consciente, cuáles son las acciones que podes realizar en torno a tu marca que creen y generen VALOR para tus clientes.

¿Cuánto vale para vos que te atiendan con una sonrisa cuando vas a un local comercial? ¿Cuánto crees que cuesta una sonrisa? DAR UNA SONRISA ES GRATIS, pero a tu cliente y a tu marca no le dará igual, ya que una buena atención hace que la reputación de tu marca incremente.

Otro ejemplo de cómo podemos invertir en nuestras marcas es pidiendo la opinión de nuestros clientes mediante encuestas de satisfacción, dónde podremos detectar cuáles son las oportunidades de mejora. Un cliente que emite una opinión es de mucho valor para nuestra marca ya que nos permite solucionar un problema que tal vez desconocemos o bien fortalecer una virtud que tenemos. Muchos son los que le temen a la opinión, pero la realidad es que si logras conocer cómo piensa tu cliente es más probable que puedas crear acciones en torno a sus necesidades y deseos, logrando así tener una mejor conexión y fidelizar.

Otra acción de bajo presupuesto es estar presente en las redes sociales dónde se encuentra tu audiencia, un espacio en común donde puedan interactuar, intercambiar mensajes y conocerse más. Recordá que si bien abrirse una cuenta en las redes es gratis, no todos las redes son apta para tu marca, debes tener en cuenta dónde vas a estar y qué estrategia vas aplicar.

La mejor fórmula para que tu presencia en redes funcione es GENERAR CONTENIDO DE VALOR + SEGMENTACIÓN. Es decir, que debes crear contenido que le aporte a tu comunidad y además saber que tu contenido es para tu público, no te interesa que TODO el mundo lo vea, por ello a la hora de realizar publicidad paga la segmentación es crucial y para ello debes tener muy bien definido cuál es tu público.

Todo lo que vaya a realizar tu marca debe tener una finalidad, una estrategia, una meta clara, ya que si nos ponemos a realizar acciones sin un objetivo claro podemos perder tiempo y dinero en el proceso. ES FUNDAMENTAL OPTIMIZAR RECURSOS! No todo es invertir, también se trata de optimizar los recursos, entendiendo que no debe darte lo mismo que tu mensaje llegue o no a la persona adecuada o peor aún, que pueda malinterpretarse, por que eso señores y señoras cuesta muy caro!

Contratá profesionales! no dejes en las manos de inexpertos e improvisados el manejo de tu marca. Hoy puede que creas que es una inversión de alto valor, sin embargo contar con ayuda profesional puede optimizar tus recursos y ayudarte a ahorrar tiempo y dinero. Contar con esta ayuda puede ahorrarte sobre todo dolores de cabeza en un futuro.

Ahora ya sabes que tu marca también puede invertir de manera consciente e inteligente. Sólo debes tener clara tu meta, conocer a tu audiencia, escuchar a tus clientes, generar contenido de valor, optimizar tus recursos y hacerlo siempre con una sonrisa por que aunque sea gratis el valor de una sonrisa es muy ALTO.

DG. Rita Galmarini M.P. 144

@ritagalmarini @somos.publisi

www.publisi.com.ar