«Yo quisiera vivir en el país del Presidente, pero parece que es muy distinto al mío», dijo Alberto Fernández

En una conferencia de prensa en Bahía Blanca, el candidato del Frente de Todos dijo que no sabe qué país “va a dejar” el Presidente y expresó que espera que “si el resultado le es adverso, Macri no se enoje y maltrate a los argentinos”.

A menos de una semana para las elecciones del 27 de octubre, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, recorrió la ciudad de Bahía Blanca y en una conferencia de prensa volvió a apuntar contra el presidente Mauricio Macri.

«Espero que si el resultado le es adverso, Macri no se enoje como hizo la última vez y no maltrate a los argentinos, y no libere el dólar para que escape», sentenció el ex jefe de Gabinete, quien remató: «Sería bueno que él colabore».

Un día después del debate presidencial, el candidato kirchnerista también cargó contra Macri por la situación económica: «Hasta el día de hoy no sé qué país nos va a dejar Macri, cuántas reservas van a quedar si va a contener una inflación que se le fue totalmente de las manos».

«Yo quisiera vivir en el país del Presidente, pero parece que es muy distinto al mío», remató Fernández en una conferencia de prensa en un hotel céntrico de la ciudad, acompañado por el candidato a diputado Sergio Massa y el postulante a intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielle.

En cuanto a la multitudinaria movilización del sábado en el Obelisco porteño en respaldo a Macri, sostuvo que espera que quienes apoyan al Presidente también lo «ayuden a levantar a la Argentina» y consideró que «la grieta fue muy perversa y dañina».

Fernández también reclamó que la radicación del hambre «no sea la decisión de un Gobierno o de un presidente, sino de todos para que no sigamos penando cuando nos encontramos con gente que no puede comer».

«Sólo hay que cruzar la avenida General Paz de Buenos Aires para darse cuenta que el problema está ahí y hay que irse al interior para darse cuenta el problema de las comunidades del norte de la Argentina», enfatizó y agregó que «toda la Argentina debería arremangarse y terminar con este problema para siempre».

El dirigente del Frente de Todos también indicó que tiene «la decisión de que Argentina vuelva a ser un país federal y eso implica que cada región pueda desarrollarse».

«Cuando uno mira dónde está instalado Vaca Muerta y el potencial, y mirá cuál es el puerto a ser usado es el de Bahía Blanca. Hay que darle esa oportunidad a Bahía Blanca de desarrollarse», añadió.

Tras esta conferencia, el candidato presidencial opositor mantendrá encuentros con empresarios y fuerzas vivas de la ciudad y asistirá a un acto en la cancha de básquetbol del club Olimpo de Bahía Blanca, agregaron.

El Frente de Todos cerrará su campaña electoral con un acto en la ciudad de Mar del Plata, el jueves.

