Básquet: el camerunés Essengue es nuevo jugador del OTC

El camerunés llegó a un acuerdo con la dirigencia del Oberá Tenis Club (OTC) y será la ficha extranjera del equipo de Alejandro Kuperman. Estará mañana martes en la ciudad y se acoplará a sus compañeros en la previa al inicio de una nueva temporada de La Liga Argentina.

El “Celeste” logró concretar el fichaje de Gastón Essengue y de esta manera completar la plantilla con un jugador de mucha experiencia en la categoría y que logró el ascenso la temporada pasada.

Se desempeña como pivote o ala-pivote, en este caso puntual llega para ocupar la posición de 5 que esperaba con ansias OTC. Gastón mide 2,02, hace 11 días cumplió 36 años, viene de jugar en Sol de América (Paraguay) y en la temporada pasada de Liga Argentina consiguió el ascenso con Platense, siendo uno de los jugadores más influentes del equipo.

Essengue llegará el martes a Oberá para poder acoplarse a sus nuevos compañeros, y luego regresará a su país de origen por cuestiones personales; el 5 de noviembre estará otra vez en la ciudad previo al juego de local del día 9 de noviembre (vs Dep. Norte), por lo que se perderá tres partidos (uno de local- 30/10 vs Rosario Básquet -y dos de visitante 2/11 vs Echagüe y 4/11 vs Unión).