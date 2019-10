Alberto Fernández: «Vamos a tener que hacer un esfuerzo todos los argentinos»

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezó este lunes un acto en Olavarría, junto al candidato a intendente de dicha localidad, Federico Aguilera, y el candidato a diputado, Sergio Massa.

El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, encabezó este lunes (21/10) un acto en el Gimnasio del Club Pueblo Nuevo, en Olavarría, junto al candidato a intendente de dicha localidad, Federico Aguilera, y el candidato a diputado, Sergio Massa.

Antes del acto, Fernández brindó una conferencia de prensa en la que aseguró que «vamos a tener que hacer un esfuerzo todos los argentinos» y enfatizó: «vamos a encender la economía, que lo que implica es generar consumo». Con eso, «se genera producción y se genera empleo».

Luego apuntó contra el Presidente: «Quisiera que Macri no se vuelva a enojar y que no haga más daño. Capaz que el resultado del domingo no le va a gustar». Y agregó: «aspiro a que el domingo pase la elección y recuperemos la paz social».

Tras la conferencia, los tres candidatos se dirigieron al gimnasio, donde los esperaba una gran cantidad de seguidores.

El primero en tomar la palabra fue el candidato a intendente Federico Aguilera: «tenemos el honor de recibir al próximo presidente», dijo, y añadió que «vino acompañado por un gran compañero, Sergio Massa. Hoy es un día muy importante para nosotros, porque la vista de Alberto pone en relevancia que le da al partido de Olavarría».

«Desde el 10 de diciembre empieza una nueva etapa en Argentina, de esperanza. La va a encabezar Alberto junto a Cristina. Olavarría no puede quedar afuera», continuó, y agregó: «venimos a garantizar el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y el próximo gobierno de Olavarría». «Alberto se ha comprometido a partir de la creación del nuevo Ministerio de la Vivienda para un proyecto para Olavarría», cerró, según publica el diario local El Popular.

A su turno, Sergio Massa hizo un llamamiento al voto con boleta completa del Frente de Todos. «Entre la banca y los jubilados, el 10 de diciembre empieza un gobierno que elige a los jubilados». En el mismo discurso apeló al campo y la industria. «Necesitamos la legítimidad de un presidente fuerte para hacerle frente al FMI. Volvimos para ser mejores».

Luego habló Alberto Fernández, quien recordó a los presentes que «veníamos hablando con Wado (De Pedro), el Chino (Navarro) y (Sergio) Massa en el avión» acerca de que «Olavarría es una ciudad pujante dónde se mezcla la industria del cemento, las pymes, el agro y el comercio. Es un poco un resumen del país» aclaró y repitió: «necesito que se sumen».

En un pasaje, el candidato a presidente mencionó a Ricardo Alfonsín, y los aplausos no se hicieron esperar. También hizo un repaso histórico desde la década de 1960 hasta Néstor Kichner. «Logramos poner a la Argentina de pie. Pero entonces llegó Macri», lanzó.

Continuó diciendo «queremos un país justo donde se le ponga fin a la especulación financiera» y, dirigido a Macri, preguntó: «explique presidente por qué si está tan bien la obra pública, cierran las cementeras».

Fuente: Urgente 24