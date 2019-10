Polémicas declaraciones: Andrés Calamaro defendió a Lucas Carrasco en Twitter y recibió fuertes críticas

“Lo condenó la ley del hashtag”, dijo entre otras cosas el músico sobre Carrasco. En septiembre, la Justicia había penado al periodista con nueve años de prisión por una violación.

«Lucas Carrasco … no lo puedo creer. Nos conocimos de estas redes, un agitador bohemio, encendido … No presumía de conducta precisamente … No fue un violador ni un delincuente. Muerto demasiado joven .. QEPD». Las palabras son de Andrés Calamaro y recibieron críticas de muchos de sus seguidores.

Carrasco fue condenado a nueve años de prisión por violación. Sin embargo, el músico hizo mediante una serie de reflexiones en su cuenta de Twitter una encendida defensa del periodista. Las reacciones en la red social variaron entre los que no entendían por qué el músico lo defendía de esa manera y los que directamente repudiaban sus dichos.

No fue sólo un tuit: Calamaro se extendió al comunicar su opinión sobre Carrasco y sobre su condena. «Lucas … caramba que putada. Hay que decirlo, no era violador ni delincuente. Lo condenó la ley del hashtag … El odio al hombre, la estética del rencor. LA VICTIMA CARRASCO … Sabemos que es así».

En rigor, la Justicia encontró a Carrasco culpable del delito de abuso sexual agravado por acceso carnal, es decir, violación, y lo condenó a nueve años de prisión. Según entendió la jueza Ana Dieta de Herrero, del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9 de Capital Federal, la denunciante, Sofía Otero, fue víctima de Carrasco porque él la forzó a prácticas sexuales no consentidas en una relación sexual que se había iniciado con el acuerdo de ambos. Calamaro, según tuiteó, no piensa lo mismo: para el autor de «Mi enfermedad», Carrasco es «LA VICTIMA» (sic).

«No fue declarado culpable de violación, estaba en relaciones consentidas pero borracho. Le acusaron de abuso», publicó el músico. Y agregó, en otro tuit: «No soy machista ni misógino. Carrasco tendría sus luces y sus sombras pero ahora está muerto y ustedes lo usan para sumar LIKE … Tienen un problema severo de adicción a la valuación de la red». Ese mensaje lo acompañó de una foto suya con un filtro que lo «maquilla» como El Guasón en la versión del personaje que encarnó Joaquin Phoenix y que ahora mismo puede verse en el cine.

En varias respuestas a quienes le respondían sus tuits con críticas, Calamaro insistió en que Carrasco, a quien él despedía desde su red social, fue condenado por abuso y no por violación. Parece tratarse de un truco semántico, ya que la figura de violación no existe como tal en el Código Penal, pero la Justicia dio por acreditado el abuso sexual con acceso carnal, es decir, una violación.

«Vivimos abusados. Carrasco no era un violador serial y no fue condenado por violación.. Además está muerto», insistió «El Salmón». Carrasco no había sido juzgado -ni jurídica ni socialmente- como violador serial: de hecho, resultó absuelto en la otra acusación por abuso sexual que tuvo que resolver la misma jueza.

La actriz y conductora de radio Malena Pichot fue una de las varias personas que le respondieron a Calamaro: «Cerrá un poco el orto Andres», escribió en Twitter. No fue la única. Desde la cuenta @ColinBCalder la respuesta fue: «Bueno Andrés, ya te hemos regalado demasiado respeto hasta acá. Generar debates polémicos en redes o estar en desacuerdo con algunas cuestiones del colectivo feminista pueden tolerarse, pero defender un violador jamás. Me parece que measte afuera del tarro más que nunca antes».

Santiago Ramos, cuyo usuario es @RockNuestro, escribió: «Hubo un fallo judicial que lo condenó, en este caso no fueron las redes». Y desde @fermione_ la respuesta fue: «Un abuso sigue siendo un abuso, por más que te viole alguien con quien en un principio aceptaste tener relaciones». En consonancia con el lema que insta a que el Estado sea completamente laico, la cuenta @SidVina propuso: «Twitter y Calamaro asunto separado».

Fuente Clarín

