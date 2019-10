Luego de la denuncia en su contra por abuso sexual, Axel canceló un recital en Córdoba

A días de que una joven de Río Negro lo denunciara en la Justicia por abuso sexual simple, en un hecho que habría sucedido en 2017, Axel Fernando Witteveen determinó que este sábado por la noche no saldrá al escenario de la XVIII Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol, en Bell Ville, Córdoba. Así lo informaron los organizadores del evento -que corre por cuenta de la municipalidad local- esta mañana, es decir, a horas del recital por el cual el cantante ya habría cobrado la importante suma por su presencia convenida en el contrato. Según Flavia Salvucci, del Tribunal de Cuentas del municipio, le fueron abonados 900 mil pesos.

De acuerdo al comunicado difundido en las redes sociales del festival -en las del artista todavía se conserva el anuncio del show-, “la empresa representante de Axel informó que ha decidido de manera unilateral la cancelación”. Y no se brinda ninguna justificación o explicación al respecto, haciendo la salvedad de que Patricia Sosa y Alejandro Lerner sí cumplirán con sus compromisos, cantando ante el público que abonará 100 pesos cada entrada.

A la denuncia por abuso sexual simple se suma un confuso episodio que Axel vivió con Tini Stoessel a mediados de septiembre, cuando durante un móvil en vivo la ex Violetta se quitó de su hombro -y con evidente incomodidad- la mano del creador de “Celebra la vida”. Con la polémica instalada en todos los medios, la periodista Paula Galloni le puso nombre y apellido a un hecho que había narrado semanas antes, recordando el acoso que sufrió por parte de un entrevistado. «Se me tiró encima, me quiso dar un beso, yo me hice para atrás, y lo empujé. Le dio tanta vergüenza que salió corriendo y se metió en las oficinas de su mánager, y yo me quedé sola”, había dicho Galloni. Con la aparición del video de Tini, reveló quién había sido: Axel. Además, en las redes sociales se volcaron otros testimonios anónimos que relataron, de manera anónima, episodios similares protagonizados por el músico de 42 años.

Pese a lo ocurrido -tanto con Tini como con Galloni-, el cantante no había suspendido ninguno de sus recitales. Hasta el de hoy. «Yo tengo la conciencia tranquila, sé quién soy, sé cómo me manejé toda mi vida. Jamás, pero jamás le falté el respeto a nadie; al contrario, me manejo con mucha disciplina y con conducta. Y te repito, no solo en mi carrera, toda mi vida. Porque así me criaron, porque así soy, porque está en mis códigos. Entonces me mantuve en paz porque tengo la conciencia tranquila… es la sensación de que estás parado sobre la verdad”, dijo al respecto el cantante, en diálogo con Teleshow, en su única aparición pública hasta el momento.

Fuente: Infobae