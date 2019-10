Cerca de 200 participantes en el cierre del programa “Cine Joven Comunitario”

El programa cerró su cuarta edición con un encuentro provincial que reunió a cerca de 200 jóvenes que participaron durante el año de los talleres gratuitos de producción audiovisual en 12 localidades. Rostros alegres, emocionados, risas, aplausos y abrazos marcaron este cierre del año, con su ya tradicional espacio de encuentro, intercambio y exhibición de cortometrajes producidos.

Desde muy temprano, los protagonistas junto a sus talleristas, salieron rumbo a la ciudad de Puerto Rico donde se congregaría la gran comunidad de Cine Joven Comunitario.

El programa es organizado por el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM), a través del área de Producción Comunitaria, con el financiamiento del Consejo Federal de Inversiones y, fundamentalmente, desarrollado con el importante apoyo de los municipios, quienes sostienen muchos de los espacios y apuestan a esta propuesta de educación audiovisual para los jóvenes, desde una perspectiva cultural y comunitaria. De este modo, entre los meses de mayo a octubre, se llevaron adelante 14 talleres en 12 municipios, en los cuales cabe destacar el trabajo de sus talleristas: Verónica Miche en Garuhapé y Garuhapé-mí, Juan Francisco Recalde en Capioví, Lila Berger en El Soberbio, Macarena Czernecki en 25 de Mayo, Rocío Kopp en Puerto Rico, Ignacio Echeberria en Puerto Esperanza, Camila Acosta en Oberá, Matías Stork en Eldorado (Km4), Alejandro Rouel también en Eldorado (Merendero Barrio Parque Schwelm), Laura Cuba en San Vicente, Yanina Galeano en San Pedro (EFA), Matías Falconne en Posadas (BOP 17) y Darío Suárez en Apóstoles.

“Cuando hicimos el corto este año, y nos dijeron que el Encuentro sería en Puerto Rico nos sentimos muy emocionados. Y cuando llegamos, con la cantidad de gente que había, nos puso muy felices porque es increíble que muchos jóvenes se unan para hacer esto, que es algo que te enseña muchísimo, aprendes muchísimas cosas, te divertís, y vas ganando experiencia para la vida y para todo lo demás”, cuenta María Elena de San Vicente.

Por la mañana, en la gran pantalla del Cine Móvil, se proyectaron los 16 cortometrajes producidos este año, con temática y género libre. Muchos proyectos optaron por el terror, género que atrapa a los adolescentes y jóvenes. Sin embargo, también se destacaron temáticas que hablan de la violencia de género, el bullying y la inclusión de personas con discapacidad, manifestando en cada historia la preocupación de los y las jóvenes acerca de estos temas, la necesidad de dar voz y denunciar las situaciones. “La Historia de Luis”, cortometraje de Garuhapé, tiene como protagonista a uno de los propios integrantes del taller. Luis nació con una dificultad que le impidió caminar, sufrió bullying en la calle y en la escuela, pero a pesar de las adversidades sigue adelante. Hoy, con 18 años, está terminando la escuela primaria y quiere seguir estudiando para poder defenderse en la vida. La posibilidad, tanto para Luis como otros chicos y chicas con discapacidad, de participar de los talleres de Cine Joven Comunitario, integrarse sin dificultad, compartir sus historias, y ser parte de los equipos de producción, es sumamente significativo para sus vidas y enriquece la experiencia del programa en su conjunto.

El desafío de contar una historia en un minuto

La segunda parte de la jornada invitó a los chicos y chicas a jugar, conocerse y compartir. Además, este año, como actividad para integrar a los participantes se propuso producir videos-minuto con celulares, entre grupos de jóvenes de distintos talleres, con el desafío de contar una historia en cinco planos.

Al respecto, Verónica Fulquet, responsable del área de Producción Comunitaria explicó que “nos interesa ver cómo ellos van implementando lo que han asimilado en los talleres, sumando también lo aprendido en la capacitación de video-celular que organizamos este año en el Festival Oberá en Cortos. Nos parece muy interesante ver cómo solos van resolviendo, la forma en que se van comunicando e interactuando unos con otros, y la intención es que realmente se fortalezca una red de Cine Joven Comunitario en toda la provincia, independientemente de que estén trabajando en localidades individuales, que ellos se sientan parte de una red”.

El entusiasmo por ser parte de los talleres va creciendo y, además de los jóvenes que participan desde hace algún tiempo, se acercan nuevos integrantes. Tal es el caso de Belén del taller de San Vicente que se sumó este año junto con su hermana. “Mi experiencia en este Encuentro Provincial fue genial, me divertí. Nos re encanta compartir con los demás, conocer gente nueva, conocer diferentes pensamientos y cómo son cada una de las personas”. Por su parte, Daiana del taller de El Soberbio, destacó la oportunidad de dimensionar el colectivo de jóvenes que forman parte del Cine Joven Comunitario. “A veces te imaginás que hay una organización grande por todas las cosas que mandan a hacer, el transporte, ejercicios, las especificaciones para el corto, pero capaz que no lo llegamos a dimensionar real, físicamente. Así que este espacio nos da la oportunidad de ver a otros, que sabemos que existen, pero no es lo mismo”, señaló.

Al finalizar la actividad, el tallerista Matís Stork de Eldorado, destacó la realización del Encuentro Provincial como cierre del trabajo del año. “Que ellos puedan mostrar el cortometraje, todo el trabajo de este tiempo, mostrar a otros y ver cómo lo reciben, verlo aparte con una pantalla gigante, con un público grande; eso ya enorgullece. Y por otro lado, ver lo que realmente es el Cine Joven Comunitario de toda la provincia. La cantidad de chicos que hay en otros talleres. En cada taller son entre 10 y 15 chicos pero si sumamos todos son un montón y estar hoy, todos juntos acá, creo que eso le da a ellos la dimensión en lo que realmente están siendo parte”, remarcó.

El programa Cine Joven Comunitario fue coordinado este año por Gabriela Sanabria, y contó con el apoyo pedagógico de Laura Schöller y el acompañamiento del equipo de la Gerencia de Capacitación e Investigación del IAAviM, coordinado por Mariana Lombardini. Además, para las proyecciones en el Encuentro Provincial, se contó con el valioso trabajo de los cinemovileros Andrés García y Víctor García.

CP