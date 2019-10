Alberto Fernández: “La gente ve una plaza llena y después llega a su casa y tiene la heladera está vacía”

El candidato a presidente por el Frente de Todos se mostró convencido de repetir el triunfo de las elecciones primarias: “Me preocupa que el 28 de octubre se enoje Macri y haga lo que hizo el día después de las PASO”

Con miras a la nueva marcha del “Sí, se puede” frente al Obelisco, donde Mauricio Macri aspira a convocar un millón de personas que apoyan su reelección, el candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, fue contundente: “Está bien que Macri se reúna con su gente sin vallados, pero después está la realidad: la plaza llena y la heladera vacía”.

Para Fernández, los actos callejeros que viene organizando Juntos por el Cambio en todo el país y donde Macri se muestra cerca de sus seguidores, “es un intento de consolidar lo que le quedó, una táctica a no seguir perdiendo”.

Este sábado, a partir de las 17 , los que apoyan al Presidente se congregarán sobre la avenida 9 de Julio con la ilusión de darle un impulso final a la campaña y forzar un balotaje en las elecciones generales del 27 de octubre.

Aunque la mayoría de las encuestas ratifican la tendencia de voto de las PASO, donde Alberto Fernández se impuso sobre Mauricio Macri por más de 15 puntos, para los enfervorizados electores del oficialismo ningún sueño parece imposible. Y el Presidente se terminó convenciendo de ello.

Y admitió que le dejó de atender el teléfono a Macri por faltar a la verdad: “Dejé de atender los llamados porque dice mentiras. Yo hablo con los fondos y los fondos saben que el reperfilamiento es un default técnico. El que hizo saltar los mercados… Macri se enojó el domingo y el lunes liberó el dólar. Me cansé de que mienta. Los dos últimos mensajes no se los contesté”.

Consciente de que a la Argentina le esperan tiempos muy difíciles, el candidato opositor dijo que – a diferencia del Presidente- no se va a quejar por la herencia que le dejan. “Siento que ahora depende de nosotros que las cosas se hagan bien. Voy a poner todo mi esfuerzo para que las cosas se hagan bien. Va a depender centralmente de mí y de nuestra fuerza política y eso me da tranquilidad”, señaló Fernández, quien no dudó en responsabilizar a Macri por la última crisis económica. “Lo que pasó es culpa de él” aseveró.

Según explicó en diálogo con Radio 10, las prioridades del Frente de Todos serán los que menos tienen, quienes sufren las consecuencias de la pobreza y la falta de trabajo. “Si yo pregunto cuál fue el momento más traumático de Argentina en los últimos 40 años fue la salida de la convertibilidad. Si mirás los efectos, son iguales a los de Macri en cuatro años: devaluación, pobreza, que la deuda te consuma y te deje en default”.

Y puso como ejemplo que en 2001, que el Banco Central tenía 11 mil millones de dólares, como los que va a dejar Macri. “Eran clase media y cayeron en la pobreza por culpa de Macri y sus políticas. Los jubilados están límite. Hay que reactivar la economía, que las pymes den trabajo. Tenemos que ver cómo acumulamos reservas”, señaló.

Consultado acerca de las declaraciones de Cristina Fernández, que dijo que el presidente Macri iba a tener que dar explicaciones por la deuda que tomó durante estos últimos cuatro años, Alberto fue lapidario: «Macri dice que se endeudó para pagar la deuda de CFK. Es incalificable. Cuando CFK se fue la deuda en dólares era del 18% del PBI. Hoy es el 100%. Es un mentiroso consuetudinario”.

Durante la entrevista radial, el ex jefe de Gabinete también se hizo tiempo para hablar de los ex funcionarios del gobierno kirchnerista que están presos por casos de corrupción y pidió “terminar con el sistema de encarcelamiento de opositores en Argentina que inauguró Macri”.

“La condena mediática es muy grave. Espero que tomemos conciencia de lo dañino que es. La justicia tiene que actuar con libertad y la justicia tiene que acostumbrarse a actuar sin pedir permiso. Macri dice que defiende las libertades. ¿De que hablas? Inauguraste un sistema de encarcelamiento de opositores en Argentina. Eso hay que terminarlo”, enfatizó.

Fernández dijo que hay que abordar el tema de la justicia para que esto deje de suceder. “Mucho de lo que nos pasa nos pasa desde hace muchos años. Desde Menem en adelante el tema existió pero nunca tan severo como ahora. Macri removió toda una Cámara Federal. Macri puso dos jueces de la Corte por decreto. Néstor Kirchner con el nombramiento de Raúl Zaffarroni tuvo que pasar por audiencias públicas. El Senado agregó un segundo sistema de impugnaciones, pero Macri lo eliminó y puso los jueces por decreto” se quejó.

Fuente: Infobae