Miguel Ángel Pichetto en Misiones Online: “Confiamos en llegar al balotaje”

En su visita a Misiones, donde mantendrá reuniones partidarias y de campaña en Posadas y Oberá, el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, senador Miguel Angel Pichetto, visitó los estudios de Misiones On Line TV donde se refirió a varios temas de actualidad, como las medidas del presidente posteriores a las PASO y criticó duramente lo que de nominó “la estructura planera” armada por la ex presidente Cristina Fernández, asegurando, respecto a la primera vuelta electoral del 27 de octubre, que va a haber balotaje en la argentina.

Consideró a la convocatoria al Obelisco realizada por Cambiemos para este sábado como “un hecho importantísimo, hay una energía y una vitalidad de la ciudadanía argentina impresionante, la gente va al encuentro del presidente en todas las plazas del país, a mí me pasa lo mismo en menor medida, recorriendo localidades ayudando a los candidatos, complementando la tarea importante que hace el residente Mauricio Macri, pero también nos va muy bien porque estamos haciendo una campaña hacia afuera, hacia la ciudadanía, explicando, dando a conocer nuestras propuestas y reflexionando sobre lo que dice el Frente de Todos, algunas declaraciones que son muy inquietantes”.

Sobre estas declaraciones de la oposición Pichetto dijo que “la primera y principal fue la del doctor (Raúl) Zaffaroni, que es un hombre que influye y gravita mucho en el núcleo duro y el pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner, el hablo de la reforma de la Constitución para reestructurar un nuevo Poder Judicial, después se refirió a un tema también muy importante que era de Conadep de los periodistas que ya está actuando porque hay un juzgado federal, hay una Comisión de la Memoria que está poniendo en jaque a muchos periodistas en reserva de las fuentes en una causa importante que se está llevando adelante en el Juzgado de Dolores (Causa del falso abogado Marcelo D´Alesio en el juzgado federal a cargo del juez Alejo Ramos Padilla).

“Estos temas, libertad de expresión, respeto a los medios independientes, son un conjunto de valores que están en debate en esta sociedad, lo importante es que lo están diciendo y entonces nadie puede darse por sorprendido. (Juan) Grabois dijo también reforma agraria, ocupación de inmuebles urbanos que estén desocupados, algunas que son locuras, que cuesta creer que puedan expresar esas ideas”, continuó el candidato a vicepresidente refiriéndose a la oposición encarada por el Frente de Todos.

Si bien admitió que la economía es el tema principal, estimó que “en este tema también hay discusión y debate”, para mencionar someramente una serie de enunciados sin precisar como se llevaría a cabo. “La argentina puede crecer si se integra al mundo, si se consolidan los acuerdos comerciales, porque las exportaciones no es un hecho neutro, tiene que ver con el trabajo nacional. Si mejoramos el turismo, si logramos consolidar un proyecto de transporte barato para que Iguazú y Posadas sean centros de gravitación para que vengan turistas extranjeros y nacionales, si crece la ganadería y logramos exportar carne vacuna a China como lo estamos haciendo. Si logramos consolidar definitivamente el autoabastecimiento de gas y petróleo, energía propia que no dependa de las importaciones. Medidas que tomo el presidente después de las primarias que va en línea con el reclamo de la gente, eliminación del IVA aumento del impuesto a las ganancias, moratoria para las Pymes”.

Pichetto fue muy crítico con los planes y especialmente con Cristina Fernández al cuestionar cual es la propuesta del Frente de Todos, “la señora quiere seguir distribuyendo planes para que la consideren Evita, estamos perdidos”, enfatizó

Sobre a dónde fueron a parar los fondos que ingresaron al país en estos años, no mencionó la fuga de Capitales que el mismo Banco Central da a conocer mensualmente y dijo que dse destinó a “pagar deuda de gobiernos anteriores, a resolver el tema holdouts (fondos buitre), a sostener el déficit público que es enorme y el gasto de seguridad social que el gobierno de ella construyó con toda la parafernalia de gasto social y con jubilaciones y pensiones que son miles que se han dado que son mentirosas, este gasto social es el 70 por ciento del Presupuesto nacional”, aseguró el senador.

Admitió que el gasto social a hoy fue creciendo porque “lógicamente es un proceso de actualización por la formula previsional, todo el gasto social se actualiza permanentemente, debe haber un poco más sin duda porque la estructura planera del Estado ya estaba consolidada” y vuelve a cargar contra la ex presidenta asegurando que, “hay una estructura del gasto social fenomenal que impide ayudar a las Pyme, generar menor carga impositiva para los comerciantes y servicios, tenemos que desactivar esa bomba”.

“Se sale por el trabajo”, dijo Pichetto cuando se le consultó como se sale, “hay que recuperar la cultura del trabajo y no son palabras, hay hechos que están ocurriendo que encierran una gran hipocresía. Entraron 180 mil venezolanos en el último año, están todos trabajando, en gastronomía, comercio, significa que los argentinos tienen que buscar trabajo. Hay que terminar con el plan, debe durar un tiempo, desde que pierde el empleo hasta que lo consigue seis meses, no más” para mostrarse abierto a la inmigración en la medida que venganma trabajar.

Continuó fustigando los planes sociales y propuso que se debe reactivar la economía y avanzar en la flexibilización laboral destacando, cuando se le preguntó porque el Gobierno actual no lo hizo antes que, “las cosas se hacen cuando se pueden, lo importante es que se planteen para hacerlas”

Se mostró, además, sin pruritos sobre los comentarios de que se muestra Corrido a la derecha, “siempre dijeron lo mismo, son cosas que he discutido en el peronismo”

Retomando el cato denominado “del millón” convocado para este sábado 19 de octubre en el Obelisco de Buenos Aires, el compañero de fórmula de Macri recordó los dos actos de 1983 el del peronismo con Italo Lúder como candidato a presidente del peronismo y la de Raúl Alfonsín por el radicalismo, ambos mutitudinarios, asegurando que en esta oportunidad “queremos encontrarnos con la gente, creo que la concurrencia va a haber un número importante, no sé si van a tener la magnitud de esos actos” y comparó con el acto del Frente de Todos por 17 de Octubre en La Pampa, criticando la movilización y marcó diferencia diciendo que la convocatoria del presidente es por redes sociales, “la gente va si quiere, en Barrancas de Belgrano había 70 mil personas que fueron solas, la propia gente le marco el camino al presidente cuando se autoconvocó en Plaza de Mayo”.

Sobre los debates presidenciales sostuvo que, “gana la sociedad porque permite ver a los candidatos, permite ver hasta las expresiones físicas, la estética corporal, el presidente tuvo una línea de prudencia, moderación, no contesto agravios, vi un candidato del Frente de Todos que rompió con su estrategia publicitaria donde daba una señal de moderación. Creo que fue un Fernández auténtico el del debate”.

Por último, cuando se le pidió un mensaje para la gente de Misiones, Pichetto dijo que, “a la gente de Misiones le pido que analice el voto, que analice lo que se está diciendo en el marco de este debate, que piense que Argentina incluso tiene algunos riesgos en términos de la política internacional que sostiene el Frente de todos, el riesgo de la ruptura de la relación con Brasil y el Mercosur, en la medida que Argentina no consolide claramente una posición sobre Venezuela, Brasil no va a acompañar. Que piense que la economía va a crecer si mantenemos este rumbo, es un rumbo de un capitalismo que está en el mundo, no podemos evadir esa noción de capitalismo que está en el mundo”.

