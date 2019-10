Este sábado llega la serie TLQMG a la tv misionera

Desde este sábado a la medianoche se podrá ver por la pantalla de Canal Doce Misiones la serie en clave de comedia dramática “Todo lo que me gusta” (TLQMG), creada por Sergio Acosta y dirigida por Guillermo Rovira. Se trata de la primera comedia misionera que aborda la temática LGBTIQ+ y cuenta con un elenco de reconocidos actores como Esteban Masturini, Milton Rosés, Bárbara Hobecker, César Bordón, Christian Harika, María Bernardini, Gastón López, Ana Luz Källsten y la actuación especial de Iván Moschner.





“Todo lo que me gusta” presenta la historia de Daniel (Roses), un joven heterosexual a punto de cumplir 30, que se enamora de Javier (Masturini), el nuevo compañero de la oficina. Como Daniel no sabe qué hacer con estos nuevos sentimientos, sigue los consejos de su amigo Mario, y se abre a nuevas experiencias en el amor.

El director de la serie, Guillermo Rovira destacó que “es muy bueno” que una producción audiovisual tenga su cierre de ciclo con el estreno a un año de su rodaje. “Dirigir una comedia para televisión es una difícil experiencia porque soy de los que piensan que tienen que ser realizados por gente diferente a la que hace cine. En mi caso, me considero de cine y le tengo miedo a este tipo de formatos debido a que es un campo que yo no manejo, pero por suerte, todos los que integramos el equipo de realización tenemos bastante oficio y la pudimos llevar tratando de encontrarle el ritmo, que por cierto fue de mucho más tiempo de producción en mucho menos tiempo de rodaje”, indicó.

Un proyecto valioso

Este sábado a la medianoche se podrá ver los episodios 1 y 2; el 26 de octubre los episodios 3 y 4, el 2 de noviembre los episodios 5 y 6, y el sábado 9 de ese mes, los episodios finales 7 y 8.

El productor de la serie, Benjamín Correa contó que el proyecto de TLQMG se originó en 2016, “me llegó a través de Sergio Acosta, con quien somos amigos y ya veníamos trabajando juntos; lo empezamos a ver y lo presentamos a la convocatoria para Desarrollo de Proyectos del INCAA donde quedamos seleccionados. Desde entonces desarrollamos el teaser, la carpeta, la biblia y los guiones escritos. Después presentamos a la convocatoria de Producción donde quedó seleccionado y ahí arrancó todo ese proceso. En el medio hubo muchas dudas, no sabíamos que iba a pasar, para adónde iba y a esto se sumaban las complicaciones financieras a partir del sube y baja de la economía”, comentó.

El rodaje de TLQMG se realizó en noviembre-diciembre de 2018 “fue con mucho calor, con actores de afuera y muchos de la provincia, al igual que el equipo técnico. Tuvimos un fuerte apoyo del IAAviM, con aportes que son fundamentales porque nos habilitó a tener la contraparte de recursos”, destacó Correa.

Quien interpreta el personaje de Juana en la serie, Bárbara Hobecker, se mostró muy contenta con el estreno e invitó a la gente a ver la producción en la pantalla de Canal 12, que tiene llegada a toda la región. “Estoy sorprendida porque el producto terminado quedó muy bien, con la música, la edición, el color. Estoy muy contenta porque salió algo de muy buena calidad y no tenía dudas que así iba a ser porque el equipo de trabajo es muy talentoso, desde el guionista hasta el director y director de Fotografía”, resaltó. A su vez no dejó de hacer hincapié en que “este proyecto es muy valioso por la temática que atraviesa, sobre todo porque en estos tiempos hay mucha gente que no se anima a contar cosas y por suerte hay otra gente que sí. En Misiones es la primera vez que se cuenta una historia así, desde la ficción, y por eso es importante verlo. Es bueno ver cómo el protagonista va surfeando en la búsqueda de su identidad, tal como mucha gente debe estar pasando por esta situación, en un marco de muchos prejuicios que tiene la sociedad hacia ese tipo de personas”, expresó.



En tono de comedia

Por su parte, Christian Harika, quien interpreta al personaje de Andrés, el dueño de la productora de creativos “Brainstorm”, indicó que le gustó verse en el primer episodio que se exhibició en la avant premiere, que se realizó días atrás en el Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento, “normalmente cuando me veo nunca me gusto, pero en este caso me sorprendí bien. Me gusta el conjunto de la serie enmarcado por los colores, la estética, el ritmo y obviamente el guion. Creo que es una serie que va a pegar porque está buenísima”, recalcó. En lo que respecta del rodaje, Harika recordó que “fue largo y bastante sereno y eso creo que fue por las reuniones previas que tuvimos con el director, Guillermo Rovira, y con el creador, Sergio Acosta, donde hablamos mucho sobre cómo entendíamos los actores a los personajes a partir del guion. También con la visión de cómo ellos entendían a estos personajes”, contó.

En esto coincidió la actríz María Bernardini, quien agregó que “el grupo de trabajo es súper profesional y creo que han levantado la vara a partir de que todo fue impecable y en el caso de los actores nos ayudó mucho el trabajo previo con el guion y el director”, valoró. Al tiempo que le gustó en la serie ver como está realizada “en tono de comedia, pero como la vida misma”. El cantante Hernán Salinas, quien le pone su voz a la canción “Otro amor vendrá”, que es la cortina de la serie, se mostró muy satisfecho por el producto final, “fue un placer poder hacer la canción de la serie y también haber participado con un bolo dentro de la ficción haciendo de mí mismo. Es un desafío muy grande para mí trabajar en esta producción, es algo nuevo porque nunca hice este género, y como artista está bueno a abrirse a todos los desafíos que se plantean”, consideró. Además, recordó que estuvo trabajando con Sergio Acosta en Puerto Paticuá y luego en Piray 18 con una musicalización más instrumental.

“Todo lo que me gusta” es una producción de la productora SA CINE, con el apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Instituto de Artes Audiovisuales de Misiones (IAAviM) y aportes de recursos de la Productora de La Tierra.

(A.S)