El Servicio Penitenciario confirmó que Nahir Galarza no está embarazada

La joven fue la que contó que llevaba una gestación de 5 meses y que no sabía quién era el padre de su bebé.

La noticia sobre el supuesto embarazo de cinco meses de Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, cayó como un balde de agua fría incluso dentro de la cárcel donde cumple su pena de prisión perpetua. Después del revuelo que causaron los dichos de la detenida, Marcelo Sánchez, director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, le confirmó a TN.com.ar que «Nahir no está embarazada». Al principio fue todo confusion. «No tenemos certeza que esto sea real», dijo a Elonce TV Sánchez ni bien trascendieron las declaraciones de Galarza. El funcionario explicó que «no hay registro en cuanto a la parte médica o clínica» que lo avale, pero le realizarán los estudios correspondientes a la detenida para saber si es cierto lo que confesó a un medio local. Más tarde pudo confirmar que no existe tal embarazo.

«El servicio de sanidad está disponible las 24 horas y las internas tienen la posibilidad de solicitar la atención médica correspondiente. Y hasta acá no hubo ninguna presentación ni de parte de ella, ni de sus familiares, ni de sus abogados», remarcó.

Los dichos de Nahir Galarza

Este viernes Nahir Galarza volvió a ser noticia después de que le confesara a un medio local que está embarazada de cinco meses. De acuerdo a sus propias palabras, quiso mantenerlo oculto para cuidar a su bebé pero una complicación en su estado de salud la obligó a confirmar la noticia.

Nahir manifestó que tenía miedo de ser trasladada al Pabellón de Madres porque había recibido amenazas de las presas alojadas en ese sector y que ese fue el motivo principal que la llevó a guardar el secreto. Además, dijo, quería evitar las críticas de la opinión pública.

Sobre el padre del bebé, aseguró que no puede confirmar de quién se trata debido a que mantuvo relaciones con más de una persona. «He conocido gente en la facultad, o gente que me ha llamado, con la que pegué onda, o conocidos de mis compañeras», explicó.

Entre las presas, sin embargo, la confesión de Nahir no sorprendió tanto. «Lloraba, estaba con fiebre y presión baja», dijo una de las internas al mismo portal, y añadió: «Ahora nos damos cuenta por qué estaba usando ropa holgada, si ella no era de vestir así». Pero, según el Servicio Penitenciario Nahir Galarza no está embarazada.

(TN)