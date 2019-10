Pablo Pérez: “El que filtró el problema con Beccacece es un cobarde”

El mediocampista de Independiente dijo que la decisión que tomó el entrenador es lógica, pero se mostró muy enojado con quien filtró la información.

En el entretiempo del partido entre Independiente y Lanús se incubó un conflicto que no tardó en estallar. A pesar del triunfo parcial, Pablo Pérez entró al vestuario enojado, a los gritos, y Sebastián Beccacece lo frenó. Luego le impuso una «multa» de dos encuentros. Hoy por primera vez el mediocampista habló sobre el tema y lo hizo en Libero.

«Entrar en detalle es complicado pero lo llevo a otra parte: ¿si le contestás mal a tu mamá qué hace tu vieja? Te vuela una cachetada. Esto fue más o menos parecido. Hay cosas que dije que no le gustaron y tiene que tomar decisiones. Se lo dije. Me tomé el atrevimiento de decir cosas que no tenía que decir ni que hacer», contó Pérez.

Y agregó: «El entrenador tomó decisiones y las respeté, no tuvo ningún problema. Me molestó que salió a la luz. No sé quién lo sacó pero el que lo hizo es un cobarde. Las cosas que pasan en el vestuario quedan ahí».

Más adelante, el ex Boca volvió a ser consultado sobre aquel episodio y remarcó que su bronca se dio por quien pasó la información. «Se puede camuflar de diferentes formas. No por el entrenador, que tomó una decisión y después la iba a hacer saber. No me gustó todo lo que se habló antes. Eso está claro. Hay alguien que le gusta armar lío y dar mala información a la prensa», concluyó.

