Juan Darthés viajaría a Nicaragua tras la acusación por violación de Thelma Fardin

Lo confirmó su abogado Fernando Burlando. La fiscalía de ese país pidió su detención, pero todavía el juez no resolvió.

Esta semana, la justicia de Nicaragua acusó formalmente a Juan Darthés por violación. Su abogado, Fernando Burlando, confirmó que viajará con el actor a Managua una vez que estudien la imputación completa sobre la denuncia de Thelma Fardin.

En diálogo con Clarín, el letrado se limitó a dar detalles sobre el estado de salud del exprotagonista de Patito feo, y no precisó cuándo se trasladarán a ese país. Mientras tanto, el artista permanece en Brasil junto a su familia.

Una fiscalía especializada en violencia de género de Nicaragua avanzó penalmente contra Darthés y pidió su detención. El juez del caso todavía no resolvió y se espera que lo haga en las próximas horas.

El 11 de diciembre de 2018, Fardin relató en un video el ataque sexual que sufrió por parte de su compañero de elenco en un hotel, mientras estaban de gira en el año 2009. La grabación se difundió en la conferencia de prensa que organizó el colectivo Actrices Argentinas.

«Yo era una nena y el único actor adulto que viajaba con nosotros tenía 45 años. Me empezó a besar el cuello pese a que le dije que no. Me tiró en la cama, me corrió el shortcito y me practicó sexo oral, aunque le decía que no», relató entre lágrimas.

Segundos después, completamente angustiada, expresó que Darthés se subió arriba suyo y la penetró: «Por suerte alguien tocó la puerta y me pude ir». El día de su descargo, la artista expresó que se animó a hablar gracias a que el ex Soy Gitano fue denunciado por otras actrices, como Calu Rivero, Anita Coacci y Natalia Juncos.

(TN)