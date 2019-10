Goerling: “El 27 de octubre la noticia va ser que hay balotaje en Argentina”

El jefe de campaña de Juntos por el Cambio en Misiones señaló que dentro del espacio hay optimismo de que el presidente Mauricio Macri conseguirá forzar una segunda vuelta electoral y afirmó que en la gente se nota un entusiasmo diferente al que se veía previo a las PASO de agosto. “Creemos que la gentes nos va acompañar”, aseguró.

Martín Goerling Lara, jefe de campaña de Juntos por el Cambio en Misiones, se mostró optimista respecto al desempeño electoral del presidente Mauricio Macri en las elecciones generales nacionales y vaticinó que la noticia principal del 27 de octubre será que habrá segunda vuelta electoral. “Cristina (Fernández) y (Alberto) Fernández ya se sabe la forma que gobernaron, la forma que saquearon el Estado. Se define si la Argentina quiere que vuelvan a manejar los recursos públicos esta gente o quiere que sigamos nosotros. Hay muchas cosas en juego el 27 de octubre y creemos que la gente nos va acompañar y vamos a llegar al balotaje”, señaló.

Goerling Lara, quien es director ejecutivo por Argentina de la Entidad Binancional Yacyretá (EBY), agregó que el optimismo del espacio surge por dos situaciones particulares: la voluntad que expresa la gente, diferente a lo que se veía antes de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), donde Alberto Fernández, candidato del Frente de Todos fue el más votado y algunas encuestas que estarían demostrando que se achicó la brecha de 15 puntos entre Fernández y Macri, de agosto.

“Nos tenemos muchísima fe porque estamos viendo en la gente una voluntad que no había en las PASO, claramente hay otra motivación a ir a votar. Y datos de encuestas no hay ninguna que acertó en las PASO, inclusive las propias, todas las que manejaba el comando de campaña nacional, no fue lo que pasó. Si tenemos encuestas domiciliarias en distintas provincias que no están mostrando que se achicó mucho la brecha. Así que tenemos optimismo de las dos formas: porque creemos que los argentinos no van a volver al pasado, a entregar el futuro a esta gente que ya gobernó y demostró la forma en que lo hizo y también porque tenemos datos de que la brecha se va achicando y el 27 de octubre la noticia va ser que hay balotaje en Argentina”, aseveró.

Goerling Lara reveló además que tras la visita de Macri a Posadas en el marco de las marchas del “Sí se puede”, muchas personas se acercaron a los comandos de campaña con ganas de colaborar con la fiscalización de los comicios. “Tenemos muchos fiscales. Tenemos todo la afiliación armada y capacitada y muchísimos voluntarios por lo que nos sobran. Todos van a estar asignados a alguna tarea para controlar. Hay mucha necesidad de la gente, tienen miedo de que le roben la elección”, advirtió.

En ese sentido, el funcionario nacional ponderó la actitud del presidente Macri de ponerse al frente de la campaña electoral. “Es sorprendente como le está poniendo el pecho y salió a recorrer el país y los vimos en Posadas, la energía que le puso la gente en el apoyo lo estamos viendo en la cantidad que se anota para fiscalizar, que no quieren volver al pasado, que sintieron la necesidad de salir a bancar no solamente a Macri sino una forma de gobernar, de querer la Argentina, libre, con valores, con respeto, eso es lo que se va votar el 27 de octubre”, analizó.

“Nosotros con aciertos y errores y el propio presidente es el primero que lo dice, cometimos muchos errores y la economía y la inflación no pudimos dominar y también es algo que la gente va valorar”, cerró.