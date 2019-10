En el Mes Rosa, el IPS brinda charlas de prevención del cáncer de mama

Empleadas de la obra social provincial recibieron una capacitación de la médica Laura Ruiz Díaz, una de las tres mastólogas que hay en Misiones. El presidente de la institución, Carlos Arce, destacó el trabajo y la atención que reciben los afiliados en el departamento de atención integral.

En el Mes Rosa, de concientización y prevención del cáncer de mamá, el Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS) brindó una charla a sus empleadas para informar sobre los tratamientos y los métodos de prevención y detección temprana. El presidente de la institución, Carlos Arce, señaló que una detección temprana es fundamental para salvar la vida de las pacientes.

Arce recordó que cuando llegó a la institución, el Departamento de Oncología contaba con un consultorio pequeño donde prácticamente no había espacio para que las afiliadas fueran acompañadas por sus familiares. “Ahora cambió. Tenemos un departamento de atención integral del paciente oncológico. Tenemos estadísticas, sobre 1.026 pacientes con cáncer, 588 afiliadas tienen cáncer de mama, el 54%. Son estadísticas acordes a lo que pasa en el mundo”, reveló el médico.

Arce destacó que dos de los especialistas en mastología que hay en Misiones, trabajan en el IPS: él mismo y la doctora Laura Ruiz Díaz. En ese sentido, recordó que la profesional estudió y se perfeccionó en Buenos Aires y que entre ambos realizaron más de mil cirugías. “Cuando yo me dedico a la política y empiezo a dejar de operar y el consultorio, estoy tranquilo porque todas las pacientes que me vienen a ver las derivo a Laura. Está muy preparada para operar, para tratar afectivamente también, como tiene que ser, a nuestras afiliadas”, destacó.

El actual vicegobernador electo de Misiones recordó que este sábado desde las 8.30 habrá una maratón y caminata que partirá desde la plazoleta del Papa, en la Costanera de Posadas, con el grupo Actitud Misiones. “El año pasado participaron casi 800 mujeres”, afirmó.

Para cerrar recordó que todas las actividades que se planifican tienen por objetivo que las mujeres se hagan los estudios. “Hoy una misionera no tiene que recorrer más de 50 kilómetros para realizarse una mamografía. Es único en el país. La provincia tiene mamo test en Posadas, Eldorado e Iguazú. Es la única provincia que cuenta con la última tecnología”, afirmó y agregó que el estudio tiene dos beneficios.

“Si se hacen un estudio, inclusive con patología no palpable o un nódulo chico y se descubre algo que puede ser un cáncer, la curación es altísima. Hacerse el estudio significa salvar vidas. Siempre les digo a las mujeres que no piensen en ellas sino en sus hijos y nietos, para vivir y criarlos. Y el otro beneficio es que si no les detectan nada, se liberan y tranquilizan”, agregó.